Con fuerte presencia bahiense, los 658 argentinos que competirán en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Este fin de semana dará inicio en nuetro país la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos, evento que organizarán en conjunto Santa Fe, Rosario y Rafaela.

En ese sentido, el Comité Olímpico Argentino oficializó la delegación nacional, cuya nómina está compuesta por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres.

Se trata de 66 deportistas más que en la última edición, Asunción 2022, y 114 por arriba de Buenos Aires 2006, cuando la Argentina fue local por última vez.

En la misma sobresale la designación de 14 representantes de Bahía Blanca y la región. A saber:

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Guillermina González - Bahía Blanca (tiro con arco)

Wanda Arca - Bahía Blanca (tiro con arco)

Iván Nikolajuk - General Conesa, radicado en Bahía (tiro con arco)

Juan Segundo Rodríguez - Saavedra, radicado en Bahía (patín artístico)

Mariana Gorosito - Bahía Blanca (sóftbol)

María Florencia Salguero - Bahía Blanca (sóftbol)

Federico Olheiser - Bahía Blanca (sóftbol)

Nahuel Sáenz - Bahía Blanca (sóftbol)

Damián Ancic - Bahía Blanca (equitación)

Agustina Cavalli - Bahía Blanca (ciclismo BMX racing)

Miguel Ángel Carballo - Bahía Blanca (golf)

Agustín Vernice - Bahía Blanca (canotaje)

Pilar Palacio - Coronel Suárez (hockey)

Santiago Álvarez Fourcade - Bahía Blanca (rugby 7)

Como adelantáramos en La Nueva., Sofía Cairó (hockey) y Rubén Rézola (canotaje) fueron elegidos para portar la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura, a realizarse este sábado desde las 18 en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

Ah, no habrá básquetbol, ni en su versión tradicional ni en 3x3.

A continuación, la lista completa:

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)