Comienza la cuarta fecha del Femenino, que se completará mañana

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Esperando para mañana lo que será el duelo de imbatidos entre 9 de Julio-Villa Mitre, esta noche, desde las 21, comienza con Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense la cuarta fecha de la Liga Bahiense del Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido será en el Manu Ginóbili, desde las 21.

En las locales tienen dos bajas confirmadas: Paloma Vecchi (rodilla) y Juana Montivero que está en el campus de la CABB, mientras que es duda Victoria Pérez (tobillo).

Las visitantes, en tanto, tiene en duda a Iara Gherzi.

Hasta el momento, Bahiense derrotó a Estudiantes, 69-53 y cedió ante 9 de Julio, 91-53.

En tanto que Sportivo cayó ante Villa Mitre (65-55) y Estudiantes (74-67).

Mañana

El principal partido de la fecha será mañana, cuando se enfrenten 9 de Julio y Villa Mitre, en el Néstor Damiani.

Este encuentro fue postergado, por la superposición con la LBB Plata, división que dirige Julián Turcato, DT de 9 de Julio.

Ambos ganaron sus dos partidos, el albiazul a Bahiense del Norte (91-53) y Sportivo (83-44), mientras que el tricolor se impuso ante Sportivo (65-55) y frente a Estudiantes (45-41).

Libre en esta programación tiene Estudiantes.

Posiciones

1º) 9 de Julio (2-0), 4 puntos

1º) Villa Mitre (2-0), 4

1º) Estudiantes (1-2), 4

4º) Bahiense (1-1), 3

4º) Sportivo (0-3), 3