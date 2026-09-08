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Básquetbol.

Comienza la cuarta fecha del Femenino, que se completará mañana

Se enfrentan Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense.

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Esperando para mañana lo que será el duelo de imbatidos entre 9 de Julio-Villa Mitre, esta noche, desde las 21, comienza con Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense la cuarta fecha de la Liga Bahiense del Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

El partido será en el Manu Ginóbili, desde las 21.

En las locales tienen dos bajas confirmadas: Paloma Vecchi (rodilla) y Juana Montivero que está en el campus de la CABB, mientras que es duda Victoria Pérez (tobillo).

Las visitantes, en tanto, tiene en duda a Iara Gherzi.

Hasta el momento, Bahiense derrotó a Estudiantes, 69-53 y cedió ante 9 de Julio, 91-53.

En tanto que Sportivo cayó ante Villa Mitre (65-55) y Estudiantes (74-67).

Mañana

El principal partido de la fecha será mañana, cuando se enfrenten 9 de Julio y Villa Mitre, en el Néstor Damiani.

Este encuentro fue postergado, por la superposición con la LBB Plata, división que dirige Julián Turcato, DT de 9 de Julio.

Ambos ganaron sus dos partidos, el albiazul a Bahiense del Norte (91-53) y Sportivo (83-44), mientras que el tricolor se impuso ante Sportivo (65-55) y frente a Estudiantes (45-41).

Libre en esta programación tiene Estudiantes.

Posiciones

1º) 9 de Julio (2-0), 4 puntos

1º) Villa Mitre (2-0), 4

1º) Estudiantes (1-2), 4 

4º) Bahiense (1-1), 3

4º) Sportivo (0-3), 3

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