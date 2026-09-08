Comienza la cuarta fecha del Femenino, que se completará mañana
Se enfrentan Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Esperando para mañana lo que será el duelo de imbatidos entre 9 de Julio-Villa Mitre, esta noche, desde las 21, comienza con Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense la cuarta fecha de la Liga Bahiense del Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".
El partido será en el Manu Ginóbili, desde las 21.
En las locales tienen dos bajas confirmadas: Paloma Vecchi (rodilla) y Juana Montivero que está en el campus de la CABB, mientras que es duda Victoria Pérez (tobillo).
Las visitantes, en tanto, tiene en duda a Iara Gherzi.
Hasta el momento, Bahiense derrotó a Estudiantes, 69-53 y cedió ante 9 de Julio, 91-53.
En tanto que Sportivo cayó ante Villa Mitre (65-55) y Estudiantes (74-67).
Mañana
El principal partido de la fecha será mañana, cuando se enfrenten 9 de Julio y Villa Mitre, en el Néstor Damiani.
Este encuentro fue postergado, por la superposición con la LBB Plata, división que dirige Julián Turcato, DT de 9 de Julio.
Ambos ganaron sus dos partidos, el albiazul a Bahiense del Norte (91-53) y Sportivo (83-44), mientras que el tricolor se impuso ante Sportivo (65-55) y frente a Estudiantes (45-41).
Libre en esta programación tiene Estudiantes.
Posiciones
1º) 9 de Julio (2-0), 4 puntos
1º) Villa Mitre (2-0), 4
1º) Estudiantes (1-2), 4
4º) Bahiense (1-1), 3
4º) Sportivo (0-3), 3