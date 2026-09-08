Partido gigante: el Inter de Lautaro visita al Real Madrid por la primera fecha de la Champions League

El Inter que capitanea el bahiense Lautaro Martínez visita hoy a Real Madrid, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la Champions League.

El partido se jugará desde las 16 en el Santiago Bernabéu y podrá verse en ESPN.

El equipo italiano llegará a esta duelo luego de un gran triunfo ante Nápoli, con dos goles del Toro, por 3 a 2 en San Siro.

Esto le permitió mantener su perfecto andar en el inicio de la Serie A, ganando los tres primeros partidos de la temporada.

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Mientras que el Merengue viene de perder por 1 a 0, ante Betis, como visitante.

En cuanto al enfrentamiento entre ambos, el historial es favorable al elenco español.

Es que el Real ganó los últimos 7 partidos que jugaron en el Bernabéu, sin recibir goles en 4 de ellos.

En total, se midieron en 19 ocasiones, con 10 victoria para el Real y 8 del Inter.

Además, los madrileños ganaron 19 de los últimos 21 duelos contra equipos italianos.

Mientras que los milaneses llevan 13 partidos sin ganar visitando a elencos españoles, con 4 empates y 9 derrotas.

*Recuerdo

Lautaro Martínez le marcó un gol al Real Madrid, en el encuentro disputado en 2020 por la Champions League.

Pese al tanto del Toro, su equipo cayó por 3 a 1 en el partido disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, ya que el Bernabéu se encontraba en remodelación.

Además, se trató del primer tanto del bahiense en la máxima anotación continental. Hoy lleva 25 y es el máximo artillero del club en la competencia.

*El resto

Hoy se jugarán otros 5 juegos por la primera fecha, se medirán:

-13.45hs: Brujas vs Aston Villa.

-13.45hs: AEK Atenas vs LASK

-16hs: Porto vs Manchester City

-16hs: Dortmund vs Villarreal

-16hs: Lille vs Betis.