San Lorenzo y El Nacional defienden el invicto, y Comercial la punta en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputa íntegramente esta noche, desde las 21, la quinta fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata "Carlos Spaccesi".

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San Lorenzo -invicto hasta el momento, con un partido menos- recibe a Ateneo, que ganó en tres de sus cuatro presentaciones.

Se enfrentaron en tres oportunidades (una de fase regular y dos en semifinales) y tienen como marca haber sido protagonistas del único partido de la temporada con doble suplementario.

El Nacional, el otro imbatido -en cuatro fechas-, visita a Altense, que viene de sumar su segunda victoria y la más abultada del campeonato, tras ganarle 94-48 a La Falda, a quien en la primera parte también lo había dejado en 48: 79-48.

Comercial, que trepó temporariamente a la punta con la victoria del viernes y el partido pendiente de San Lorenzo, juega ante Bahía Basket, en el Dow Center.

9 de Julio y Velocidad se miden en el Damiani. Llegan con idéntico récord y con el antecedente de haber definido en suplementario el partido del primer tramo.

Argentino y Sportivo Bahiense, un duelo entre rivales directos, juegan en Holdich 350.

Mientras que Espora recibe a La Falda, intentando repetir el único triunfo que consiguió en la temporada.

Tiene fecha

El partido pendiente entre Argentino y San Lorenzo, suspendido el último viernes a raíz de la tormenta que afectó al Ardubilio Severini, fue reprogramado para el próximo martes 15.

San Lorenzo-Ateneo

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Mauro Guallan.

Novedades: los locales siguen sin Nahuel Diez (desgarro) y tampoco tienen a Fermín Mariezcurrena (viaje). En la visita regresan Joaquín Margiotta y Daniel Ezcurra.

Antecedente: en fase regular, Ateneo 63, San Lorenzo 68. En semifinales, San Lorenzo también se impuso de local, 87-79 (68-68 y 76-76) y de visita, 73-60.

Argentino-Sportivo

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: el celeste cuenta con plantel completo y el tricolor lo mismo, algo que no sucedía hacía mucho tiempo.

Antecedente: Sportivo 88, Argentino 67.

Altense-El Nacional

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y⁩ Joel Schernenco.

Novedades: los dos planteles tienen todos los jugadores a disposición.

Antecedente: El Nacional 70, Altense 73.

Bahía Basket-Comercial

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Leandro Bressan⁩.

Novedades: los locales otra vez no tienen a Bruno Gigliotti (hombro) y Mariano Morando (viaje). El portuario, en tanto, continúa sin Ramiro Lorenzo, a quien se suma Manuel Maina, y le darán minutos a Federico Lambrecht.

Antecedente: Comercial 73, Bahía Basket 54.

9 de Julio-Velocidad

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en el albiazul no se recuperó aún Facundo Flores (tobillo) y regresa Rodrigo Blanco, que estuvo de viaje. En Velo está en duda Bruno Aceituno (motivos laborales) y regresa Ramiro Ayala (cumplió la fecha de suspensión).

Antecedente: Velocidad 74, 9 de Julio 80 (72-72).

Espora-La Falda

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Novedades: los dos equipos están completos.

Antecedente: La Falda 65, Espora 72.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) Comercial (11PG-4PP), 16,5 puntos

2º) San Lorenzo (12-2), 16 (*)

3º) El Nacional (8-7), 15,5

3º) Altense (10-5), 15,5

5º) 9 de Julio (10-5), 15

6º) Sportivo (9-6), 14,5

6º) Ateneo (7-8) 14,5

8º) Velocidad (7-8), 13,5

9º) Argentino (7-7), 13 (*)

10º) Bahía Basket (4-11), 12,5

11º) La Falda (3-12), 11,5

12º) Espora (1-14), 10

(*) Tienen un partido pendiente.