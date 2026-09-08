San Lorenzo y El Nacional defienden el invicto, y Comercial la punta en la LBB Plata
Se juegan cuatro partidos en nuestra ciudad y dos en Punta Alta.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se disputa íntegramente esta noche, desde las 21, la quinta fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata "Carlos Spaccesi".
San Lorenzo -invicto hasta el momento, con un partido menos- recibe a Ateneo, que ganó en tres de sus cuatro presentaciones.
Se enfrentaron en tres oportunidades (una de fase regular y dos en semifinales) y tienen como marca haber sido protagonistas del único partido de la temporada con doble suplementario.
El Nacional, el otro imbatido -en cuatro fechas-, visita a Altense, que viene de sumar su segunda victoria y la más abultada del campeonato, tras ganarle 94-48 a La Falda, a quien en la primera parte también lo había dejado en 48: 79-48.
Comercial, que trepó temporariamente a la punta con la victoria del viernes y el partido pendiente de San Lorenzo, juega ante Bahía Basket, en el Dow Center.
9 de Julio y Velocidad se miden en el Damiani. Llegan con idéntico récord y con el antecedente de haber definido en suplementario el partido del primer tramo.
Argentino y Sportivo Bahiense, un duelo entre rivales directos, juegan en Holdich 350.
Mientras que Espora recibe a La Falda, intentando repetir el único triunfo que consiguió en la temporada.
Tiene fecha
El partido pendiente entre Argentino y San Lorenzo, suspendido el último viernes a raíz de la tormenta que afectó al Ardubilio Severini, fue reprogramado para el próximo martes 15.
San Lorenzo-Ateneo
Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).
Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Mauro Guallan.
Novedades: los locales siguen sin Nahuel Diez (desgarro) y tampoco tienen a Fermín Mariezcurrena (viaje). En la visita regresan Joaquín Margiotta y Daniel Ezcurra.
Antecedente: en fase regular, Ateneo 63, San Lorenzo 68. En semifinales, San Lorenzo también se impuso de local, 87-79 (68-68 y 76-76) y de visita, 73-60.
Argentino-Sportivo
Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.
Novedades: el celeste cuenta con plantel completo y el tricolor lo mismo, algo que no sucedía hacía mucho tiempo.
Antecedente: Sportivo 88, Argentino 67.
Altense-El Nacional
Cancha: Armando Traini (Altense).
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.
Novedades: los dos planteles tienen todos los jugadores a disposición.
Antecedente: El Nacional 70, Altense 73.
Bahía Basket-Comercial
Cancha: Dow Center (Bahía Basket).
Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Leandro Bressan.
Novedades: los locales otra vez no tienen a Bruno Gigliotti (hombro) y Mariano Morando (viaje). El portuario, en tanto, continúa sin Ramiro Lorenzo, a quien se suma Manuel Maina, y le darán minutos a Federico Lambrecht.
Antecedente: Comercial 73, Bahía Basket 54.
9 de Julio-Velocidad
Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).
Árbitros: Mariano Enrique, Néstor Schernenco y Joaquín Binsou.
Novedades: en el albiazul no se recuperó aún Facundo Flores (tobillo) y regresa Rodrigo Blanco, que estuvo de viaje. En Velo está en duda Bruno Aceituno (motivos laborales) y regresa Ramiro Ayala (cumplió la fecha de suspensión).
Antecedente: Velocidad 74, 9 de Julio 80 (72-72).
Espora-La Falda
Cancha: José Galié (Espora).
Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Camila Robles.
Novedades: los dos equipos están completos.
Antecedente: La Falda 65, Espora 72.
Posiciones
Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:
1º) Comercial (11PG-4PP), 16,5 puntos
2º) San Lorenzo (12-2), 16 (*)
3º) El Nacional (8-7), 15,5
3º) Altense (10-5), 15,5
5º) 9 de Julio (10-5), 15
6º) Sportivo (9-6), 14,5
6º) Ateneo (7-8) 14,5
8º) Velocidad (7-8), 13,5
9º) Argentino (7-7), 13 (*)
10º) Bahía Basket (4-11), 12,5
11º) La Falda (3-12), 11,5
12º) Espora (1-14), 10
(*) Tienen un partido pendiente.