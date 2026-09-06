Lautaro y Scaloni, acompañando a Franco Colapinto en el GP de Monza

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo presente en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y reconoció que "ahora estoy disfrutando".

En la previa de la carrera que se lleva a cabo en el "Templo de la Velocidad" de Monza, Scaloni hizo referencia al Mundial 2026 en el que sus dirigidos cayeron en la gran final y reconoció que "hemos tenido ese mes estresante", aunque destacó que "ahora estoy disfrutando... Ya se viene otra fecha FIFA, pero cuando podemos nos acercamos a este mundo que es increíble".

Scaloni incluso tuvo la posibilidad de ver los monoplazas de cerca y se mostró sorprendido por los avances tecnológicos que muestran: "Es una cosa espectacular lo que ha cambiado la Fórmula 1... Mi hijo es apasionado y a este circuito vale la pena venir".

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Por otra parte, se refirió a otro de los deportes que lo apasionan, que es el ciclismo, y detalló que "la mayoría de los pilotos lo practican. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz Jr.".

Por último, habló del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien largó en la séptima colocación gracias a la buena clasificación que protagonizó este sábado: "Esperando a ver qué pasa con los Alpine. Están ahí adelante con Franco séptimo y el compañero primero... Ojalá pueda sumar porque es un circuito que, me imagino, debe ser el más lindo para conseguir un buen resultado".

También se dio una vueltita el bahiense Lautaro Martínez, delantero del Inter, quien estuvo este domingo en Monza, acompañado de su esposa, Agustina Gandolfo.

El campeón del mundo con la Selección argentina asistió luego de marcar dos goles contra el Napoli en la Serie A de la Liga de Italia. Martínez fue a manifestar su apoyo a Franco Colapinto.