En vivo la F1: Franco Colapinto está disputando el accidentado Gran Premio de Italia

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Momento en el que Colapinto se despista y pierde el ¡tercer lugar!

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largó séptimo en la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

La gran sorpresa la dio su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien se quedó con la pole position.

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La carrera del Gran Premio de Italia, corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

11:51

¡Antonelli supera a Russell y se acerca a la victoria!

El italiano superó a su compañero de equipo en la vuelta 50 y está cada vez más cerca de consumar una remontada histórica.

11:38

Colapinto supera a Tsunoda y ahora está noveno

El argentino ahora va por Arvid Lindblad.

11:36

Colapinto va por Tsunoda

El argentino está a menos de tres segundos del japonés, que ocupa la novena posición.

11:33

Antonelli va a la caza de Russell

El italiano, que tiene neumáticos en muchas mejores condiciones, se acerca cada vez más a su compañero de equipo con solo 15 vueltas por delante.

11:21

¡Colapinto vuelve a la zona de puntos!

El argentino sube dos posiciones luego de un virtual safety car y ahora está en la décima posición.

11:17

Russell y Antonelli batallan por la primera posición

Luego de 28 vueltas, el británico es el líder, aunque no puede escaparse de su compañero de equipo.

11:13

Colapinto sube varias posiciones y se ilusiona con rescatar algún punto

El argentino está duodécimo, luego de 24 vueltas.

11:04

¡Kimi Antonelli es el nuevo líder!

El italiano, que largó vigésimo, superó en la vuelta 18 a Russell y es el nuevo líder.

11

Russell recupera la punta

El británico superó a Verstappen en la decimoquinta vuelta. Se suma Antonelli a la batalla por el liderazgo.

10:57

Lawson para en boxes y Colapinto sube una posición

El argentino, luego de arruinarse la carrera en el relanzamiento, está decimoquinto.

10:55

¡Verstappen es el nuevo líder!

El neerlandés superó a Russell en el inicio de la duodécima vuelta.

10:54

Antonelli comienza una remontada infernal

El italiano y líder del campeonato ya escaló 15 posiciones y está quinto. Russell todavía lidera, pero Verstappen le mete presión.

10:48

¡Nooo! Se arruina la carrera de Colapinto

El argentino peleaba por la tercera posición, pero se fue en una curva y cayó 12 lugares.

10:45

¡Arriba!

Colapinto, con neumáticos duros luego de la bandera roja, quedó tercero tras superar a Verstappen.

10:39

¡Se relanza la carrera!

Los pilotos ya salen a la pista para formar de cara a una nueva largada.

10:29

Confirmado

La carrera se reiniciará a las 10:39

10:23

Detenida

Continúa en pausa el GP de Monza, mientras limpian la zona del accidente.

10:09

Bandera roja en Monza

Leclerc protagonizó un fortísimo choque en la tercera vuelta. Por esta situación, y por un adelantamiento sobre Piastri, Colapinto escaló hasta el cuarto lugar.

10:06

Leclerc supera a Gasly

El francés ahora ocupa la segunda posición en el GP de Italia.

10:05

Buen inicio para Colapinto

El argentino escaló una posición en la primera curva y se puso sexto, mientras que Gasly movió muy bien y mantuvo la primera posición.

10:04

¡Empezó la carrera!

Ya se puso en marcha la carrera del GP de Italia de Fórmula 1.

09:46

Se viene la carrera del GP de Italia

En solo 15 minutos comenzará la carrera en la que Colapinto iniciará desde la séptima posición, mientras que en la pole position estará su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.