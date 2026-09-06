Sub 16: los chicos y las chicas de Bahía cierran su participación en el Campeonato Argentino "B"

Los seleccionado Sub 16 de la Asociación Bahiense de Hockey cerrarán hoy su participación en el Campeonato Argentino "B" que se desarrolló desde el pasado jueves bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.

Las chicas jugarán por el tercer puesto en Monte Hermoso, luego de caer ayer en semifinales.

Mientras que los chicos irán por la séptima colocación en Rosario.

*Ellas

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El seleccionado femenino Sub 16 cayó ayer ante Mar del Plata en una de las semifinales y buscará la medalla de bronce.

Bahía cedió por shoot out (1 a 0) ante las marplatenses, luego de igualar sin goles en el tiempo regular del partido disputado en la cancha de agua del Complejo Municipal.

Esta tarde, desde las 13, el Naranja se medirá ante Río Negro.

Mientras que Mar del Plata y La Pampa jugarán por el título a las 15.

Ambas selecciones, además, ya se aseguraron el ascenso a la elite nacional de cara al 2027.

*Ellos

El seleccionado masculino Sub 16 perdió ayer ante La Pampa, en una de las semifinales en busca del quinto puesto.

Bahía cayó por 6 a 2, con goles de Damián Aban y Jano Martín y ahora jugará por el séptimo puesto.

Para eso, el Naranja disputará un triangular con doble programación hoy.

Se medirá ante Río Negro (a las 9) y frente a Santiago del Estero (a las 15).