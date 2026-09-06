Con Colapinto partiendo en zona de puntos y Gasly en la pole, se corre el Gran Premio de Italia

Con los Alpine mejor posicionados que nunca antes en la temporada, se larga esta mañana el Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La carrera se pondrá en marcha a las 10 en el Autodromo Nacional de Monza y podrá verse por Disney Plus Premium.

Demostrando el paso adelante que dieron los Alpine tras el paquete de acutalizaciones, el francés Pierre Gasly partirá desde la pole position por primera vez en su historia y Franco Colapinto lo hará desde el séptimo lugar.

Con una gran mejoría respecto a las últimas carreras, el piloto argentino logró meterse ayer en Q3 y terminar octavo la Clasificación, aunque adelantó un puesto por la sanción sobre Kimi Antonelli de Mercedes Benz.

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El líder del campeonato sabía de antemano que largaría desde boxes luego de ser penalizado por superar el límite permitido de elementos en su unidad de potencia (cambio de motor).

De esta manera, la grilla de partida del Gran Premio quedó de la siguiente manera: