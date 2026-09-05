Colapinto se mostró contento y contó qué tiene que aprender de Gasly: "A todos nos sorprendió que hiciera la pole"

Franco Colapinto celebra y felicita a Pierre Gasly por su primera pole position. Foto: Fórmula 1.

Una gran clasificación tuvo Franco Colapinto esta mañana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine terminó octavo y largará desde el séptimo puesto, ya que ganará una posición por la penalización a Kimi Antonelli, quien terminó séptimo en pista pero partirá desde la última colocación mañana a las 10.

No obstante, los flashes se lo llevó el compañero de equipo de Franco, Pierre Gasly, quien sorprendió a todos con una vuelta final magnífica y se quedó con la primera pole position de su historia.

"Es bastante increíble, también es una sorpresa para el equipo. Creo que Pierre hizo una Qualy muy buena", admitió Colapinto en diálogo con ESPN.

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"Tengo que entender -agregó- porque no mejoraba entre sesión y sesión. Él (Gasly) mejoraba y daba saltos grandes, siempre mejoraba más que yo. Hay que entender la razón y el por qué", remarcó el pilarense.

Pese a que las actualizaciones en su auto mostraron una gran mejoría, Colapinto siguió mostrándose entre alegre y autocrítico.

"Igualmente fue una muy buen día para el quipo. Hacer la pole es una sorpresa grande para todos, fue un gran laburo de Pierre y el equipo", admitió.

Finalmente, Franco largará desde la zona de puntos y con chances de ganar posiciones.

"Estoy con ganas de hacer una buena carrera mañana e ir apara adelante", se ilusionó.

"Creo que habia un poco más (para dar con el auto), creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista, pero es parte de la experiencia y lo que tengo que aprende de un piloto experimentado como Pierre, que da esos saltos grande de sesión a sesión aprendiendo de la pista", admitió.