En vivo: Colapinto y los Alpine pasaron sin problemas la Q1 de la Clasificación en Monza

Con Franco Colapinto se corre en estos momentos la Clasificación del Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Los pilotos buscan las mejores posiciones de cara a la carrera principal que se largará mañana domingo a las 10, en el Autódromo Nacional de Monza.

El piloto argentino de Alpine viene de ser décimo en la última práctica libre de esta mañana, en la que terminó apenas detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Además, el viernes había sido 9° y 11° mostrando una gran mejoría tras las actualizaciones realizadas en su monoplaza.

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El más veloz en la última prueba fue George Russell (Mercedes Benz), seguido por Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

*El minuto a minuto de la Qualy

-11.20: ¡A Q2 sin problemas!

Franco Colapinto finalizó cuarto en la primera tanda de clasificación y avanzó sin problemas entre los mejores 16 pilotos que siguen en competencia.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue primero en la tanda, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Los que quedaron fuera son: Tsunoda, Albon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll.

-11.09: Buen comienzo

Franco Colapinto y Pierre Gasly hicieron la primera vuelta cronometrada, quedando tercero y primero respectivamente.

Aún restan más de 8 minutos para que se cierre la Q1 y se realice el primer corte clasificatorio.

-11.07hs: Max marca el ritmo

Verstappen (Red Bull) hizo el mejor tiempo en el inicio de la Q1, con 1:22:631.

-11.00hs: ¡A la pista!

Con Franco Colapinto (Alpine) se pone en marcha la Q1 del Gran Premio de Italia, en Monza.