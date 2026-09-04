En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la Clasificación del Gran Premio de Monza

Franco Colapinto gira en estos momentos en la tercera y última prueba de entrenamientos, en la previa de la Clasificación del Gran Premio de Italia, correspondiente a la fecha 13 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentina ultima detalles luego de un viernes positivo, aunque con sensaciones ambiguas, tras ser 9° y 11° en las dos primeras prácticas libres en el Autódromo Nacional de Monza.

El más veloz en la segunda salida fue George Russel (Mercedes Benz) y antes había sido Charles Leclerc (Ferrari).

Luego de la tanda de esta mañana se realizará la Qualy, a partir de las 11, para definir la grilla de largada del Gran Premio.

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Para la misma, además, se supo que el puntero del campeonato, Kimi Antonelli, largará desde la última posición por una penalización.

El Gran Premio se disputará el domingo desde las 10.

*El minuto a minuto de la Práctica Libre 3

-7.30hs: ¡A la pista!

Con Franco Colapinto (Alpine), se puso en marcha la última tanda de entrenamiento antes de la Clasificación.

-7.34hs: Arrancan los Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly salieron a pista con neumáticos medios.

-7.44hs: Buen giro de Franco

En el inicio de la Práctica Libre 3, Franco Colapinto lidera los tiempo con 1:23:766, a una décima de su compañero de equipo Pierre Gasly.

-7.48hs: Ahora manda el puntero

Kimi Antonelli (Mercedes Benz) mejoró el tiempo hecho por Franco Colapinto (Alpine) y ahora es el más veloz de la práctica.

-8.00hs: Media hora de tanda

En la mitad de la práctica libre, Kimi Antonelli (Mercedes Benz) sigue liderando la tanda. Franco Colapinto ahora se ubica en la novena colocación.

-8.05hs: Manda Mercedes

Ahora George Russell lidera la tanda de entrenamientos, mejorando lo que había hecho su compañero de equipo Kimi Antonelli.