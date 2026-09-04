Estalló Briatore ante la durísima noticia que recibió Alpine, el equipo de Colapinto

La escudería francesa Alpine, en la que compite el argentino Franco Colapinto, recibió una muy dura noticia en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

Esto se debe a que la FIA decidió quitarle al francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, el podio que había conseguido hace casi tres meses en el Gran Premio de Mónaco.

Gasly había finalizado tercero en dicha carrera, aunque la FIA lo hizo caer al séptimo puesto por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

Luego de que Alpine apelara esta decisión, el ente máximo del automovilismo mundial dio marcha atrás en esta decisión y le reconoció el tercer lugar al francés.

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Sin embargo, la FIA protagonizó un nuevo papelón al dictaminar que las sanciones siguen vigentes, lo que significó un baldazo de agua fría tanto para Gasly como para Alpine.

Esta decisión afecta al francés, ya que perdió nueve puntos y ya que tenía 44 unidades y ahora tiene 35. Pero también tiene un grave efecto negativo en Alpine, debido a que perdió mucho terreno en la disputa con Racing Bulls por finalizar quinto en el campeonato de constructores.

Lo dijo...

Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, acusó a un juez de la Corte Internacional de Apelación de la FIA de estar “vinculado a McLaren” tras el veredicto sobre los resultados del Gran Premio de Mónaco. Andrea Stella consideró que se trata de “acusaciones graves” e “insultantes”.

"Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión", reaccionó primero Flavio Briatore.

"Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces y uno de ellos se comportó como un fiscal", agregó.

"No es realmente un problema en sí mismo. El problema es que está muy vinculado a McLaren. Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills (en McLaren Special Operations). Tiene una fundación, que se llama One Drop Foundation, y McLaren le dio dos o tres coches. Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros", continuó.

Preguntado sobre estas acusaciones, Briatore retomó luego el mismo argumento, lamentando lo que considera una falta de independencia de la Corte de Apelación.

"Es injusto", insistió.

"Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente, y este juez, que se llama Filippo Marchino, es de nacionalidad estadounidense, a pesar de su nombre de resonancia italiana. Filippo Marchino es un juez. Fue muy agresivo durante la audiencia, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: está muy vinculado a McLaren2", argumentó.