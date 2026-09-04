Gran Premio de Italia: Franco Colapinto inicia las prácticas libres en Monza

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) inicia este viernes su participación en el "Templo de la Velocidad", correspondiente al Gran Premio de Italia, por la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el histórico Autódromo Nacional de Monza, que cuenta con 11 curvas y una extensión de 5,793 kilómetros.

Las actividades de hoy se inician con las pruebas libres 1 y 2 (desde las 11, hora de nuestro país).

El certamen tiene como líder a Kimi Antonelli (Mercedes), quien busca con solo 20 años convertirse en el campeón más joven de la historia. En esta carrera ante su público, el piloto italiano largará desde el fondo de la grilla de partida a raíz de un cambio de motor anunciado por su escudería.

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Colapinto, por su parte, llega a este Gran Premio en un gran momento personal, ya que viene de ser confirmado por Alpine para el 2027.

Recordamos que el argentino viene de finalizar en el 14º lugar en el Gran Premio de Países Bajos.

Cronograma

Este es el programa para la competencia que se viene, con horarios de nuestro país:

Viernes 4

+ Práctica libre 1 (7.30)

+ Práctica libre 2 (11)

Sábado 5

+ Práctica libre 3 (7)

+ Clasificación (11)

Domingo 6

+ Carrera (10)