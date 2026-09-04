Mundial de Clubes Juvenil: con el bahiense Santi Bárcena, Racing avanzó invicto a cuartos
La Academia venció a Real Sociedad, por 1 a 0, y cerró la fase de grupos con puntaje ideal.
Con el bahiense Santiago Bárcena, Racing Club de Avellaneda venció ayer a Real Sociedad y cerró invicto la fase de grupos del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrolla en Córdoba, España.
La Academia se impuso por 1 a 0 con gol de Enzo Ibarras avanzó a cuartos de final con puntaje ideal luego de las tres fechas del grupo.
El defensor surgido en Bella Vista fue titular por primera vez en la competencia y clave en el comienzo de la jugada del tanto de la victoria, con un gran pase filtrado.
De esta manera, el equipo argentino sumó su tercer triunfo en fila, ya que antes había superado al Bayer Leverkusen de Alemania (por 3 a 1) y Betis de España (1 a 0).
Los de Avellaneda seguirán su camino mañana, cuando busquen un lugar en las semifinales.