Mundial de Clubes Juvenil: con el bahiense Santi Bárcena, Racing avanzó invicto a cuartos

Con el bahiense Santiago Bárcena, Racing Club de Avellaneda venció ayer a Real Sociedad y cerró invicto la fase de grupos del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrolla en Córdoba, España.

La Academia se impuso por 1 a 0 con gol de Enzo Ibarras avanzó a cuartos de final con puntaje ideal luego de las tres fechas del grupo.

El defensor surgido en Bella Vista fue titular por primera vez en la competencia y clave en el comienzo de la jugada del tanto de la victoria, con un gran pase filtrado.

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De esta manera, el equipo argentino sumó su tercer triunfo en fila, ya que antes había superado al Bayer Leverkusen de Alemania (por 3 a 1) y Betis de España (1 a 0).

Los de Avellaneda seguirán su camino mañana, cuando busquen un lugar en las semifinales.