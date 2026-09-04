Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fútbol.

Mundial de Clubes Juvenil: con el bahiense Santi Bárcena, Racing avanzó invicto a cuartos

La Academia venció a Real Sociedad, por 1 a 0, y cerró la fase de grupos con puntaje ideal.

Foto: Racing

Con el bahiense Santiago Bárcena, Racing Club de Avellaneda venció ayer a Real Sociedad y cerró invicto la fase de grupos del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrolla en Córdoba, España.

La Academia se impuso por 1 a 0 con gol de Enzo Ibarras avanzó a cuartos de final con puntaje ideal luego de las tres fechas del grupo.

El defensor surgido en Bella Vista fue titular por primera vez en la competencia y clave en el comienzo de la jugada del tanto de la victoria, con un gran pase filtrado.

De esta manera, el equipo argentino sumó su tercer triunfo en fila, ya que antes había superado al Bayer Leverkusen de Alemania (por 3 a 1) y Betis de España (1 a 0).

Los de Avellaneda seguirán su camino mañana, cuando busquen un lugar en las semifinales.

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE