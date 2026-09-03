Pacífico sigue con luz verde, mientras que Estrella y Bahiense recuperaron el número 1

Branco Salvatori lanza por encima de Miérez y Torres. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Nota en desarrollo)

Pacífico derrotó a Liniers, 65 a 62 y conservó el invicto, lo mismo hizo Bahiense del Norte al imponerse a Olimpo, 76 a 73, en suplementario (63-63), mientras que Estrella derrotó a Independiente, 93 a 71, en los principales encuentros de esta noche, que completaron la tercera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

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Con estos resultados, vuelven a compartir la punta de la tabla Estrella, Napostá y Bahiense.

En tanto, Pueyrredón venció a Villa Mitre, 77 a 74 y escaló en la tabla.

Mientras que Estudiantes sumó su primera victoria, derrotando a Barrio Hospital, 95 a 87.

En el encuentro adelantado, Napostá había vencido a L.N. Alem, 91 a 89.

Liniers 62, Pacífico 65

Pacífico terminó sufriendo más de la cuenta ante Liniers, se impuso 65 a 62 y sumó la tercera victoria en otras tantas presentaciones.

El verde estaba arriba 62-53 y el Chivo estuvo a punto de dar el golpe.

Pacífico se va consolidando en su andar en este segundo tramo, con el regreso de Tomás Sagarzazu, quien esta noche completó 14 puntos (1-4 en t3, 3-6 en t2 y 5-6 en t1), más 6 rebotes y 3 asistencias.

Junto con Branco Salvatori fueron los líderes, siendo el base el principal goleador del partido, con 16 unidades (3-3 en t3, 3-5 en t2 y -a mejorar- 1-7 en t1), más 5 rebotes y 4 asistencias.

En tanto, Tomás Bruni aportó 12 unidades y Santiago Loos, 10 rebotes.

En el albinegro fue auspicioso el regreso de Nicolás Quiroga (13 puntos, con 5-6 en libres), Agustín Dottori sumó 15 unidades (9-12 en libres) y Mauro Miérez, 5 asistencias, 4 rebotes y 2-3 en triples.

Liniers (62): M. Miérez (6), A. Dottori (15), A. García (7), F. Lanaro (2), G. Torres (5), fi; G. Groppa (10), N. Ramos, J. Marinsalta (1), N. Quiroga (13) y T. Sabatini (3). DT: Mauricio Vago.

Pacífico (65): B. Salvatori (16), T. Bruni (12), V. Cortés (8), S. Loos (7), T. Sagarzazu (14), fi; J. Larrandart (3), F. Mattioli (3), Genaro Pisani (2) y G. Lucas. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Liniers, 11-18; 31-31 y 42-50.

Árbitros: Sebastián Arcas, Horacio Sedán⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Estrella 93, Independiente 71

Estrella se tomó revancha de la derrota en el primer tramo y venció a un diezmado Independiente, por cómodo 93 a 71 y se mantiene en el lote de punteros, tras haberse quedado con el Nº1 en la fase regular de primer tramo.

Curiosamente, en el partido anterior ante el viola, Estrella había sufrido la puntuación más alta en contra (92-86) y en este partido, contrariamente, convirtió su mayor cantidad de puntos.

Estrella (93): T. Peña (5), F. Herrera (12), S. Quiroga (16), B. Olivera (21), C. Balmaceda (14), fi; F. Macías (8), A. Pan (9), G. Oyarzo (6), M. Gizzi, E. Giusto (2) y M. Astradas. DT: Walter Romerniszyn.

Independiente (71): F. Bonino (9), F. Slonimsqui (19), I. Formiga (13), A. Ríos (4), M. Ponzoni (9), fi; M. Zonza (7), D. Pavón (2), V. Gemetro (4), G. De la Torre (4), J.P. Polla y B. Aguilar. DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Estrella, 24-14; 45-29 y 72-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Alexia González.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Pueyrredón 77, Villa Mitre 74

Pueyrredón volvió a hacerse fuerte como local, superando a Villa Mitre, por 77 a 74.

El partido se demoró, a raíz de dos cortes de luz en el Vicente Palermo, durante el segundo cuarto y en los últimos minutos.

Pueyrredón (77): F. Alfonso (6), N. Dulsan (1), G. Sagasti (9), N. Renzi (14), F. Ruiz (10), fi; L. Baeza (8), D. Carci, A. Agulló (7), M. Echarri (21), P. Pérez Pavón y Gino Pisani (1). DT: Ariel Ugolini.

Villa Mitre (74): S. Alimenti (10), F. Amigo (2), L. Cavero (2), E. Sombra (8), J. Bollo (25), fi; A. Blanco (4), J. Jasen (5), I. Alem (16), S. Basualdo, L. Beruatto (2) y L. Gómez Lepez. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pueyrredón, 19-20; 32-32 y 53-47.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Marcelo Gordillo.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Bahiense 76, Olimpo 73

Bahiense del Norte mantuvo el invicto y Olimpo sigue sin poder ganar, tras la victoria tricolor, 76 a 73, en suplementario (63-63).

Bahiense del Norte (76): A. Lamonega (19), S. Luengo (5), G. Muzi (18), E. Roberson (10), J.P. Hollender (14), fi; L. Ruggiero (1), J.C. Hoya (6), T. Amatte (3) y E. Andino. DT: Alejandro Navallo.

Olimpo (73): T. Del Sol (7), A. Marroni (20), A. Cortés (13), A. Bodach (5), A. Manica (22), fi; A. Marino (5), G. Marizcurrena (1), S. Kucan y A. Diel. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Bahiense, 23-15; 37-32 y 50-50.

Tiempo regular: 63-63.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Estudiantes 95, Barrio Hospital 87

En duelo entre dos que no habían ganado aún, Estudiantes pudo festejar ante Barrio Hospital, 95 a 87.

Estudiantes (95): S. Ruesga (11), O. Cancellarich (1), F. Mazzello (5), J. García (23), A. González (8), fi; J. Belleggia (23), J. Rodríguez (15), S. Ranieri (4) y L. Storni (5). DT: Facundo Sastre.

Barrio Hospital (87): L. Fortelli (4), F. Anaya (12), E. Benedetti (15), F. Ferrari (16), S. Hamze (9), fi; J.L. Martínez (6), A. Andreanelli (14) y N. Cámara (11). DT: Claudio Queti.

Cuartos: Estudiantes, 20-17; 40-40 y 63-68.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Leandro Bressan.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Próxima fecha

El miércoles Pacífico-Pueyrredón será el adelantado, y el jueves completarán L.N. Alem-Bahiense, Olimpo-Estrella, Villa Mitre-Napostá, Barrio Hospital-Liniers e Independiente-Estudiantes.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Estrella (11PG-3PP) 15 puntos

1º) Napostá (11-3), 15

1º) Bahiense (10-4), 15

4º) Pacífico (8-6), 14

5º) Pueyrredón (8-6), 13,5

6º) Liniers (7-7), 13

7º) Villa Mitre (7-7), 12,5

7º) Estudiantes (7-7), 12,5

9º) L.N. Alem (5-9), 11,5

10º) Independiente (3-11), 10,5

10º) Olimpo (4-10), 10,5

12º) Barrio Hospital (3-11), 10