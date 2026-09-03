Agustín Módica, goleador del torneo, se lesionó y no jugará contra Boca

El delantero Agustín Módica, que se desempeña en Gimnasia de Mendoza y es el máximo goleador del torneo con ocho gritos, sufrió una lesión y se perderá el próximo partido, que enfrenta a su equipo con Boca.

El atacante padece una lesión muscular que lo impossibilitará de ser parte del enfrentamiento ante el “Xeneize”.

El encuentro entre el conjunto mendocino y el dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 16:30, será histórico al ser la primera visita de Boca al estadio Víctor Legrotaglie, y desde la dirigencia del conjunto local se lo toma como tal: ubicaron una tribuna desmontable para permitir la presencia de 1.000 simpatizantes más.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Gimnasia de Mendoza recibió una dura noticia al confirmarse la lesión de su destacado atacante y figura Agustín Módica, quien no podrá ser parte del equipo que reciba a Boca durante la tarde de este sábado.

Sin un parte médico oficial que confirme la ubicación y gravedad de la dolencia que afecta al atacante, su participación en el encuentro mencionado ya ha sido descartada y el entrenador Darío Franco tendrá un último entrenamiento de baja intensidad durante este viernes 4 de septiembre para encontrar un reemplazante.

Como puntas de referencia, el director técnico tiene dos opciones principales: el delantero Santiago Rodríguez, de 29 años, fue incorporado a préstamo desde Argentinos Juniors, con un único gol en su actualidad en el club mendocino y mayor rodaje que el atacante Valentino Simoni, prestado desde el “Xeneize” y sin un lugar de preferencia en la convocatoria del DT de 57 años.

El peso de la ausencia de Agustín Módica se justifica desde su eficacia goleadora. Luego de un Apertura en el que había cumplido con las expectativas, al marcar cuatro goles en 13 encuentros, su inicio en el Clausura fue inmejorable: debutó con gol ante Central Córdoba, sumó dobletes ante Unión y Talleres y le marcó tres tantos a Gimnasia La Plata, para llegar a ocho conquistas en apenas siete encuentros.

Sin su referencia de ataque, que incluso cuenta con el sondeo de la Selección italiana y ya tramitó la nacionalidad para poder representar a la “Azzurra” en caso de ser convocado, el juego del “Lobo” mendocino pasará más que nunca por los pies del extremo Facundo Lencioni, de gran sociedad con Módica y autor de dos golazos ante Independiente el fin de semana pasado.