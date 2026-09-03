Con siete campeonas del mundo, la lista de Las Leonas para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Un equipo que comulgará juventud con jerarquía pondrá en cancha el seleccionado argentino de hockey femenino en los XIII Juegos Suramericanos que darán inicio el sábado 12.

El entrenador Juan Martín López confirmó la lista de convocadas para afrontar el evento, a desarrollarse en Santa Fe capital para el caso del deporte del palo y la bocha.

Entre las citadas se encuentran siete jugadoras que recientemente lograron el Mundial en Países Bajos y Bélgica y, tres de ellas, también vienen de lograr el bronce olímpico en París 2024: Sofía Cairó, Lara Casas y Zoe Díaz. El selecto grupo lo completan Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra y Emma Knobl.

La delegación también contará con Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon y Sol Guignet. Mientras que Paula Santamarina y Ana Dodorico irán como reservas.

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Zoe Díaz, elegida mejora jugadora joven del Mundial. Foto: FIH

Argentina debutará el lunes 14 ante Paraguay y volverá a jugar el martes 15 frente a Uruguay. Posteriormente enfrentará a Chile el viernes 18 y cerrará la fase previa el domingo 20 ante Perú.

Al igual que el torneo masculino, cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro. El tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales.

Fixture completo

Domingo 13/9 - 9:00 - Chile vs. Paraguay

Domingo 13/9 - 13:00 - Uruguay vs. Perú

Lunes 14/9 - 10:00 - Argentina vs. Paraguay

Martes 15/9 - 10:00 - Chile vs. Perú

Martes 15/9 - 14:00 - Uruguay vs. Argentina

Miércoles 16/9 - 12:00 - Perú vs. Paraguay

Viernes 18/9 - 12:00 - Chile vs. Argentina

Sábado 19/9 - 10:00 - Paraguay vs. Uruguay

Domingo 20/9 - 10:00 - Uruguay vs. Chile

Domingo 20/9 - 14:00 - Argentina vs. Perú

Martes 22/9 - 11:15 - Partido por la medalla de bronce

Martes 22/9 - 15:45 - Partido por la medalla de oro

Foto: El Litoral

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)