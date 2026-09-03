Con siete campeonas del mundo, la lista de Las Leonas para los Juegos Suramericanos
Las dirigidas por Juan Martín López se presentarán en Santa Fe, sede de la competencia de hockey en los Odesur.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Un equipo que comulgará juventud con jerarquía pondrá en cancha el seleccionado argentino de hockey femenino en los XIII Juegos Suramericanos que darán inicio el sábado 12.
El entrenador Juan Martín López confirmó la lista de convocadas para afrontar el evento, a desarrollarse en Santa Fe capital para el caso del deporte del palo y la bocha.
Entre las citadas se encuentran siete jugadoras que recientemente lograron el Mundial en Países Bajos y Bélgica y, tres de ellas, también vienen de lograr el bronce olímpico en París 2024: Sofía Cairó, Lara Casas y Zoe Díaz. El selecto grupo lo completan Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra y Emma Knobl.
La delegación también contará con Sol Pagella, Daiana Pacheco, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon y Sol Guignet. Mientras que Paula Santamarina y Ana Dodorico irán como reservas.
Argentina debutará el lunes 14 ante Paraguay y volverá a jugar el martes 15 frente a Uruguay. Posteriormente enfrentará a Chile el viernes 18 y cerrará la fase previa el domingo 20 ante Perú.
El DT de Las Leonas habló con La Nueva. tras ser campeón del mundo: "Sabíamos que era el día"
Al igual que el torneo masculino, cinco seleccionados integrarán una zona única y se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda. Una vez completada la fase inicial, los dos primeros disputarán el partido por la medalla de oro. El tercero y el cuarto jugarán por el bronce, mientras que el equipo ubicado en la quinta posición finalizará su participación. No habrá semifinales.
Fixture completo
Domingo 13/9 - 9:00 - Chile vs. Paraguay
Domingo 13/9 - 13:00 - Uruguay vs. Perú
Lunes 14/9 - 10:00 - Argentina vs. Paraguay
Martes 15/9 - 10:00 - Chile vs. Perú
Martes 15/9 - 14:00 - Uruguay vs. Argentina
Miércoles 16/9 - 12:00 - Perú vs. Paraguay
Viernes 18/9 - 12:00 - Chile vs. Argentina
Sábado 19/9 - 10:00 - Paraguay vs. Uruguay
Domingo 20/9 - 10:00 - Uruguay vs. Chile
Domingo 20/9 - 14:00 - Argentina vs. Perú
Martes 22/9 - 11:15 - Partido por la medalla de bronce
Martes 22/9 - 15:45 - Partido por la medalla de oro
Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).
Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.
Todas las ediciones
1978 - La Paz (Bolivia)
1982 - Rosario (Argentina)
1986 - Santiago (Chile)
1990 - Lima (Perú)
1994 - Valencia (Venezuela)
1998 - Cuenca (Ecuador)
2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)
2006 - Buenos Aires (Argentina)
2010 - Medellín (Colombia)
2014 - Santiago (Chile)
2018 - Cochabamba (Bolivia)
2022 - Asunción (Paraguay)
2026 - Santa Fe (Argentina)
Calendario de eventos del ciclo olímpico
2026
12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)
31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)
2027
1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)
23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)
2028
14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)
2029
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento
III Juegos Panamericanos Junior (Rosario)
V Juegos Suramericanos de la Juventud
2030
XIV Juegos Suramericanos
V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)
2031
II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior
XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)
2032
23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)