El Sub 15 de la Liga del Sur goleó en Olavarría y avanzó de fase

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur venció esta tarde a su par de Olavarría y avanzó de fase anticipadamente, en el Torneo que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se impuso por 4 a 1 en cancha de Emabajadores, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Zona 1.

Los goles del equipo conducido por Federico Nieto los anotaron Galo Martínez (2), Simón Schmidt y Valentín Bozzetti.

Mientras que para el local descantó Valentino Ruppel.

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De esta manera, la Liga se aseguró un lugar entre los dos primeros del grupo y ahora definirá la primera posición ante Tres Arroyos, cuando lo reciba en la última jornada.

Ambos equipos acumulan 6 puntos y en el único enfrentamientos entre ambos los tresarroyenses se impusieron por 2 a 0.

Además, el combinado local había superó a Olavarría en el debut por 3 a 0 en cancha de Liniers.

*La tabla

Así están las posiciones de cara a la última fecha: 1º) Liga del Sur, 6 puntos (+4 diferencia de gol); 2º) Tres Arroyos, 6 (+3) y 3º) Olavarría, 3.