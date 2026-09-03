Santiago Castel: de 110 kilos a representar a la Argentina en el Mundial de Kickboxing

Santiago Castel conoce de cambios y desafíos. Durante la pandemia llegó a pesar más de 110 kilos, pero a partir de la disciplina, el entrenamiento y un cambio integral en sus hábitos logró reducir su peso hasta los 67 kilos, categoría en la que actualmente desarrolla su carrera como kickboxing.

“Llegué a mi peso donde me siento cómodo. Fueron diez años de entrenamiento, pero en este 2026 se me está dando todo gracias a un equipo de trabajo profesional con preparación física y nutricionista”, contó Castel, quien pasó por el Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play.

Castel lleva una década vinculada a las artes marciales y desde hace tres años compite bajo la conducción de su formador, Sebastián Uranga.

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En lo que va de la temporada ya consiguió tres títulos, entre ellos la Copa Argentina obtenida en abril, resultado que le permitió conseguir la clasificación directa al Mundial de Kickboxing que tendrá lugar en octubre en Cartagena, Colombia.

Ahora tendrá un nuevo compromiso este fin de semana en Necochea, donde integrará la Selección de la Costa en un desafío por equipos, bajo la modalidad 5 vs 5 frente al representativo de Córdoba. Una victoria del combinado le permitirá obtener el pasaje para competir en Uruguay.

Además del desafío colectivo, Castel tendrá la posibilidad de buscar un nuevo cinturón en el plano individual, en una competencia que servirá también para continuar ajustando su preparación de cara a la gran cita internacional.

Fuera del ring, el bahiense trabaja como barbero en Hustle Studio, ubicado en 12 de Octubre 711, y también se desempeña como profesor de kickboxing.

Con el objetivo puesto en el Mundial, Castel afronta otro desafío fuera de la competencia y es conseguir apoyo económico para solventar los costos de viajes, preparación y participación en el certamen internacional.

"Sería de enorme ayuda contar con sponsors para solventar los viajes y asì poder reafirmar mi compromiso con el seleccionado argentino y con este deporte que tanto me gusta", señaló.

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