El bahiense Valentín Carrio Mottola jugará el Sudamericano Prejuvenil: "Estoy muy contento"

Un nuevo logro en su corta pero incipiente carrera sumó el bahiense Valentín Carrio Motola (conocé su historia acá), al ser confirmado como parte del equipo argentino que disputará la 39° del Sudamericano Prejuvenil de Golf.

El jugador del Club de Golf Palihue será uno de los integrantes de la delegación nacional que participará del certamen para jugadores menores de 15 años en Córdoba, del 24 al 27 de este mes, en el Terrón GC.

"Yo ya lo sabía, pero se ve que salió en algún lado porque salí de la escuela y tenía varios mensajes", le contó Valen a La Nueva. quien se había quedado con la etapa clasificatoria que le confirmó su participación en este prestigioso torneo.

Será su primera experiencia de este tipo, en una categoría en la que recién se sumó este año.

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"Estoy muy contento, recién voy cayendo de todo lo que pasó", admitió Carrio.

La actividad, que en principio iba a disputarse en junio en Colombia, se trasladó a las sierras cordobesas y será la tercera vez que nuestro país sea anfitrión tras 1996 y 2006.

El Terrón GC está ubicado en Mendiolaza, localidad vecina a Villa Allende, dentro de un desarrollo urbanístico de 280 hectáreas situado al pie de las Sierras Chicas.

La institución cuenta con una cancha de 18 hoyos diseñada por el prestigioso arquitecto estadounidense Tom Weiskopf. Es la única obra del reconocido diseñador en Latinoamérica y se distingue por su desafiante topografía y sus vistas panorámicas de las sierras.

"Es una cancha muy linda, en la que jugué un montón de veces. La clasificación la jugamos ahí y también fui muchas veces a practicar", contó Valen.

Junto al bahiense estarán Clodomiro Carranza Jorba (Río Cuarto GC) e Iñaki Fernández Betolaza (El Ceibo Golf), en varones y Amaia Fiuri Irastorza (Villa María GC), Martina Oubel (Nordelta GC) y Morena Tesoniero (Los Canales de Plottier G&R).

Chile, en Varones, y Colombia, en Mujeres, serán los defensores de los títulos.