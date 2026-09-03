Estrenarán nuevo documental sobre Michael Schumacher

El servicio de streaming Netflix estrenará el 2 de octubre su documental sobre el campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, producido con la participación de Corinna Schumacher. "Schumacher '94 - El nacimiento de una leyenda" repasa la temporada de 1994, en la que el entonces joven de 25 años ganó el primero de sus siete títulos.

El documental se centra en la trayectoria de Schumacher, desde sus inicios hasta convertirse en campeón mundial. La temporada estuvo marcada por éxitos deportivos, acusaciones de manipulación contra su equipo Benetton y sucesos trágicos. Entre ellos, los fatales accidentes del austriaco Roland Ratzenberger y del tricampeón mundial Ayrton Senna.

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Cuenta con la participación autorizada y los testimonios de personas cercanas como Corinna Schumacher, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Willi Weber y David Coulthard.

El documental también aborda los inicios de la llamada "Schumimanía" en Alemania. Schumacher se impuso en la final de temporada en Adelaide, Australia, por un punto al británico Damon Hill; esta carrera fue en su momento objeto de una gran polémica.

Netflix todavía no difundió el tráiler oficial.

Otros documentales

Para atenuar la espea es posible encontrar otras propuestas en plataformas relacionadas con la vida y obra del múltiple campeón mundial alemnán.

"Schumacher (2021)" es el largometraje documental definitivo y el más conocido sobre el piloto alemán. Fue producido con el apoyo total y la autorización de su familia.

"Michael Schumacher: The Making of a Legend (2019)" es otro trabajo aunque disponible en F1 TV (pago).