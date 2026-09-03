Uno por uno: los futbolistas de la Selección Argentina que cambiaron de club en este mercado de pases

Doce jugadores de la Selección argentina que disputaron el último Mundial cambiaron de camiseta en este mercado de pases. Foto: NA.

El mercado de pases europeo llegó a su fin y varios jugadores de la Selección argentina decidieron buscar nuevos desafíos en sus carreras. Casi la mitad de la lista de convocados que disputó el último Mundial optó por modificar su destino futbolístico, con un balance de doce jugadores que cambiaron de camiseta.

El cambio más impactante lo generó Enzo Fernández al despedirse del Chelsea para desembarcar en el Manchester City. La entidad de Manchester abonó una suma cercana a los 145 millones de euros para sellar el reencuentro del mediocampista con Enzo Maresca, movimiento que se posicionó como el cuarto más caro en la historia del fútbol mundial.

El arco albiceleste también exhibió novedades de peso: tras un exitoso paso de seis años en Aston Villa, Emiliano Martínez se mudó a Londres para sumarse al Chelsea a cambio de 7,5 millones de libras esterlinas. Por su parte, Gerónimo Rulli se sumó al Manchester City procedente del Olympique de Marsella por 7,5 millones de dólares, donde competirá por el puesto frente a Gianluigi Donnarumma y estará junto a su compañero de Selección.

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La zaga central fue otro de los sectores con varias transferencias. Cristian Romero cerró su etapa en el Tottenham para sumarse al Atlético de Madrid de Diego Simeone tras una operación de 40 millones de euros, donde compartirá equipo con Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

Nahuel Molina en su debut en la Roma. Nahuel Molina en su debut en la Roma.

En contrapartida, el "Colchonero" se desprendió de Nahuel Molina, quien fue transferido a la Roma italiana por 13 millones de euros, mientras que Nicolás González concluyó su cesión en el club español para retornar a la Juventus de la Serie A.

A su vez, Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella, de Francia, para arribar a la Bundesliga con la camiseta del Bayer Leverkusen por 25 millones de dólares, y Marcos Senesi se fue libre del Bournemouth para llegar con el pase en su poder al Tottenham.

En el plano nacional, River concretó adquisiciones que tuvieron presencia en este último Mundial al sumar a Nicolás Otamendi en condición de libre desde Benfica, que firmó previo al torneo mundialista, y cerró la compra más cara de la historia local al repatriar a Thiago Almada desde el Atlético de Madrid por 20 millones de euros.

Palacios en su presentación en Ipswich Town, de Inglaterra. Palacios en su presentación en Ipswich Town, de Inglaterra.

La lista con nuevos rumbos se completó con la venta de Valentín Barco desde Estrasburgo al Chelsea por 40 millones de euros, donde compartirá plantel con el “Dibu” Martínez, y el desembarco de Exequiel Palacios en la Premier League al fichar por Ipswich Town por 27,5 millones de euros tras dejar el Leverkusen.

A este masivo recambio se sumaron otras alternativas que fueron convocadas en el último tiempo por Lionel Scaloni: Franco Mastantuono fue cedido a Fiorentina desde Real Madrid, Claudio Echeverri a préstamo desde el Manchester City al Benfica, Alejandro Garnacho pasó de Chelsea a Aston Villa, Joaquín Freitas al Flamengo, y la Roma engrosó su tropa argentina con las incorporaciones del central Leonardo Balerdi y del delantero Santiago Castro, provenientes del Olympique de Marsella y del Genoa. (NA).