Buena convocatoria al primer entrenamiento del femenino de Universitario

Se llevó a cabo anoche el primer entrenamiento del equipo de rugby femenino del club Universtiario.

Un grupo importante de jugadoras realizó los primeros movimientos bajo la supervisión del entrenador Horacio Ocampo.

Será un avance progresivo de armado de grupo y cohesión para insertarse en algún momento en el calendario oficial de la Unión de Rugby del Sur.

"Estuvo bueno. Se juntaron más o menos doce chicas en el primer entrenamiento, que es un montón", dijo Ocampo.

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"Tenemos chicas que vienen de otros deportes, algunas que ya jugaron un poquito y otras que jugaban a otros deportes en el club como el hockey", sostuvo.

El entrenador indicó que ya este jueves se agregaron algunas jugadoras más, invitadas por las que participaron del primer entrenamiento.

"Las expectativas son buenísimas, porque ya desde que entrenamos, hoy se sumaron otras más al grupo y son como quince", indicó.

"Hay muy buena onda y ojalá que en dos meses podamos hacer algo", dijo, en relación a algún amistoso.