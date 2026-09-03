Un homenaje justo a tiempo: "Si no es el primer mural de Messi después de la despedida, pega en el palo"

A todos aquellos que de alguna u otra medida nos sentimos interpelados con una noticia (buena o mala), nos suele pasar que recordaremos por el resto de nuestra vida qué estábamos haciendo, adónde y con quién al momento de recibirla.

Se trata de un punto en común que nos unirá por siempre con ese momento (para nosotros) histórico y esa novedad que nos llegó posiblemente por sorpresa.

Algo de eso le habrá pasado a muchísima gente el mediodía del último lunes, cuando Lionel Messi anunció que no volverá a jugar con la Selección argentina, luego de 21 años mágicos, con una emotiva carta de puño y letra.

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Entre los millones de argentinos que recibimos la noticia, un bahiense la vivió de forma muy especial.

Se trata del artista Ariel Eval (Ariez Fresh es su nombre artístico y pueden ver sus trabajos acá), quien en ese instante que Messi le daba "publicar" a su anuncio llegaba a la esquina de Paunero y Undiano para darle los retoques finales a un mural en homenaje al 10, el noveno en su colección personal y uno de los mas significativos de las calle de la ciudad.

"Fue muy loca la historia de este mural", le contó Ariel a La Nueva. todavía sorprendido. "Si no fue el primer mural a Messi después de la despedida le pega en el palo, habrá sido el segundo", reconoció.

Como a todos, la buena (¿buena?) nueva lo tomó por sorpresa y justo delante de un Messi de casi 6 metros de altura y 14 de ancho que pintó él mismo con aerosol y que decorará la ciudad.

"Fui a terminarlo, estaciono en el mural y te lo juro Mikel, saco el celular y me sale la publicación de Messi anunciando su retiro de la Selección. Cuando la vi yo tenía 12 likes (hoy ya llegó a 17 millones de "me gusta"), la vi a los dos segundos que la publicó", explicó.

"Me quedé en shock —agregó—. Me bajé del auto y se lo conté al chico que me contrató para este trabajo, que es más joven que yo; él no lo había visto. Sacó el celu y también la primera publicación que le aparecía en Instagram era la de Messi. Fue muy flashero justo terminarlo en ese momento", insistió.

Paradoja del destino, Ariel y Messi coincidieron en algo casi de casualidad porque el proyecto que le llevó unos 10 días de trabajo, tuvo alguno cambios azarosos o del destino. Elija usted.

"Como el proyecto daba, lo adelanté. Aunque tenía otras cosas en agenda, le metimos rápido", contó.

"Con los días que no pude trabajar por la lluvia y todo, tardé 10 días (¡justo 10!) porque había arrancado el viernes 21 de agosto", recordó Ariel, quien también fue el encargado de pintar —entre otras cosas— el mural de las glorias del Club Bella Vista y quien días atrás terminó una obra dedicada al Indio Solari que también fue viral.

Este último fue el noveno "Messi" que Ariel realiza con su talento, tomando como punto de partida el primero hecho en 2019.

"Pobrecito, al lado de este da pena, pero refleja años de evolución y de práctica", admitió el artista en relación al hecho en un quincho junto a Diego, que puede verse acá abajo.

En definitiva, como nos pasó a todos, Ariel transcurrió esta etapa acompañado por la de otra artista, pero que nació en Rosario y hizo su magia en la cancha. Y en el medio, la vida.

"Messi para mí es lo más de lo más. Es muy lindo haber vivido con Messi sus penas y sus glorias, haber viajado con él en la historia y ahora poder compartir ese fanatismo con mi nene, que le encanta el fútbol como a mí y es su ídolo máximo", cerró Ariez Fresh.

El proceso

El antes, el durante y el después. O el ahora.