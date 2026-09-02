De leyenda a leyenda: el mensaje de Manu Ginóbili para Leo Messi

Emanuel Ginóbili le dedicó unas palabras en sus redes sociales a Lionel Messi, quien el pasado lunes anunció su retiro de la Selección Argentina.

Manu, quien siguió de cerca el último Mundial en Estados Unidos, incluso estando presente en dos de los 8 partidos, le agradeció al rosarino por lo hecho con la camiseta albiceleste.

"Gracias por tanto Leo", puso el bahiense.

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"Fue un enorme placer y privilegio verte en cancha", agregó Ginóbili, junto a una imagen de Messi en el aire festejando junto a sus compañeros el pase a cuartos de final de la última cita máxima.