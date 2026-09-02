¿Lo viste? El video casi inédito de Lionel Messi en la Selección, con dos goles y nota post partido

Mucho se sabe y se vio de aquel partido en el que un muy jovencito Lionel Messi debutó con la camiseta de la Selección Argentina Juvenil.

Aquel encuentro amistoso ante Paraguay en cancha de Argentinos Juniors, con victoria por 8 a 0 el 29 de junio de 2004, se supo con el tiempo que fue una idea de Julio Grondona para "blindar" a un chico que deslumbraba en Barcelona para que no juegue para España.

Pero apenas 96 horas después de aquel partido hubo otro, que se jugó en Colonia, Uruguay, y en la que rosarino (con apenas 17 años) también impresionó a todos con su talento.

No obstante, ese juego no es tan recordad ni siquiera por muchos futboleros o seguidores del "10".

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Por eso, tras el anuncio de retiro de la Selección de Leo, el pasado lunes, las imágenes de aquella tarde se hicieron virales en la redes ante la sorpresa de más de un fanático.

Las mismas fueron recordadas por el periodista Javier Díaz, quien relató el encuentro para la cadena uruguaya Tenfield.

Tal como marcaría su costumbre con el paso del tiempo, Messi anotó dos goles aquella tarde, en la victoria por 4 a 1, y luego de ingresar en reemplazo de Pablo Vitti con la camiseta número 17.

"Por suerte las cosas salieron muy bien, pudimos ganar los dos partidos que jugamos y estoy muy contento", declaró Leo tras aquel partido ante la prensa uruguaya en el canal Tenfield.

“Todo jugador quiere venir a su selección y es un orgullo jugar para Argentina porque es lo mejor que me podía haber pasado", agregó marcando el inicio de una hermosa historia con la camiseta de nuestro país.

Mirá los goles y la nota del 10: