Murió Jorge Martín, el mismo que tocó el cielo con las manos en el Sudamericano del '79 en Bahía

La última conversión de Martín y el título de Argentina. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Falleció ayer, a los 71 años (13 de noviembre de 1954), el venadense Jorge Alberto Martín, ese jugador cuya imagen quedó inmortalizada en el Osvaldo Casanova, la noche del sábado 21, entrando en el domingo 22 de abril de 1979 (el partido comenzó 23.05), cuando ingresaron 5.680 personas, cifra récord para el emblemático estadio bahiense.

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Fue en la final del Sudamericano, la misma que Argentina le ganó a Brasil 90 a 85 y que tuvo una connotación especial, porque se trató del regreso de Alberto Pedro Cabrera, cinco años después, tras su retiro de la Selección nacional el 24 de septiembre de 1974.

El goleador argentino esa noche fue justamente el Nene Martín, con 17 puntos, quien compartía la inicial con Beto, Carlos Raffaelli, Adolfo "Gurí" Perazzo y Fernando Prato.

Su fallecimiento trajó rápidamente a la memoria ese hecho puntual: la foto tras convertir el último lanzamiento en el Casanova, con los brazos apuntando al cielo, donde clavó su mirada a modo de agradecimiento.

Martín, jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Obras y Ferro, también resultó el máximo goleador en la Copa Williams Jones, en el Luna Park, en 1976, e integró el equipo que clasificó a los JJ.OO de Moscú en 1980, entre otros logros internacionales también a nivel Selección.

Y en Bahía jugó dos Sudamericanos, el mencionado de 1979 y el juvenil, de 1973. En ambos se coronó campeón.

En la última charla con "La Nueva", rememorando el campeonato del '79, Martín dijo que fue como un "volver a casa".

"Me acuerdo perfectamente. Queríamos ganar por Beto, que no había conseguido este título. Él jugaba muy bien, pero no hablaba. Te diría que no lo conocí del todo. Su liderazgo era desde el juego. Hacía jugar a todos", destacó.

"Sabíamos que en Bahía se iba a sentir la localía. Igual el equipo era bastante bueno, estaba muy bien entrenado y no necesitaba que apagaran la luz para ganar, je", recordó, con un dejo de ironía.

"Los brasileños en Bahía no iban a ganarnos. De eso estaba seguro. O, también, podía pensar así por mi inconsciencia. Yo jugaba, para mí; ir ganando o perdiendo era lo mismo. Ponía el cien por ciento", aclaró, por si alguno que lo vio aún tenía alguna duda.

Jorge Martín llegó a jugar cuatro temporadas (118 partidos) de Liga Nacional: Echagüe (1986), Gimnasia LP (1988) y Ferro (1990/91 y '91/92).

De todos modos, su rica trayectoria bien puede resumirse en esa imagen con la camiseta número 4 de Argentina, en un Casanova colmado como nunca y, donde él mismo se encargó de ponerle el punto final a la consagración.