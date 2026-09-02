Se fue Sampaoli y en Talleres llamaron al “bombero” De Felippe para salir del fondo de la tabla

En Talleres hicieron borrón y cuenta nueva y el ciclo de Jorge Sampaoli como DT del equipo en la Liga Profesional, en este primer semestre de 2026, seguramente no quede guardado en ningún libro que refleje, en un futuro, la historia del club “Tallarín” en el fútbol de AFA de Primera división.

Tras el 0-0 entre la T y Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes puso fin al ciclo del ex entrenador de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y, en el inicio de esta semana, ya está su sucesor: el ex Olimpo Omar De Felippe, campeón con el Ferroviario de Santiago del Estero de la Copa Argentina 2024.

Lo de Sampaoli en Talleres fue un suspiro: 7 partidos en el cargo, una victoria, 2 empates y 4 derrotas. Un final anticipado a una etapa que inició con un contrato por 18 meses con vencimiento el 31 de diciembre de 2027, y que lo convirtió en el entrenador más caro de la historia del club. El "Matador" cordobés ocupa el último lugar de la tabla de posiciones del a Zona A de la Liga Profesional.

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Ya está. Con un comunicado en sus redes sociales,Talleres confirmó que la presentación de De Felippe será este miércoles y dirigirá su primer entrenamiento de cara al debut ante San Lorenzo, el sábado desde las 19 en el Nuevo Gasómetro.

De último paso por Central Córdoba, cuenta con una larga trayectoria en el fútbol argentino. Dirigió a Independiente, y logró llevarlo de vuelta a la máxima categoría del fútbol argentino; emigró a Ecuador para asumir en Emelec, donde se consagró campeón de la Liga.

En Olimpo ostenta el récord de haber llevado al equipo a conseguir la mejor posición en un torneo de Primera división. Después de ascender en el 2010, en el Clausura 2011 finalizó cuarto, logrando también la mejor campaña de visitante de la historia del conjunto bahiense.

También dirigió a Quilmes, Vélez, Newell's, Atlético Tucumán y Platense.