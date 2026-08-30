Después de sólo 7 partidos, Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres

Jorge Sampaoli dejó de ser este domingo el director técnico de Talleres. El club cordobés confirmó la finalización del vínculo mediante un comunicado oficial, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura.

La salida se produjo en medio de un presente complicado para el “Matador”, que apenas consiguió una victoria en las primeras siete jornadas y quedó último en la Zona A, con cinco puntos.

El empate ante el conjunto santiagueño, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, volvió a generar cuestionamientos de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos y cánticos contra el entrenador y la dirigencia.

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Sampaoli había asumido en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato de 18 meses, en lo que había sido su regreso al fútbol argentino después de 26 años.

Tras una etapa marcada por los malos resultados y con el equipo lejos de los puestos de clasificación, la institución anunció ahora el final de su ciclo y adelantó que en los próximos días comunicará quién quedará a cargo del plantel profesional para la continuidad del campeonato.

Los encuentros de Sampaoli como DT en Talleres:

Newell´s 1-0 Talleres

Talleres 1-3 Vélez

Platense 0-4 Talleres

Talleres 0-3 Lanús

Gimnasia (M) 3-1 Talleres

Talleres 2-2 Rosario Central

Talleres 0-0 Central Córdoba (SdE)

El comunicado de Talleres