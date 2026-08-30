Violencia en el fútbol: agresiones tras un clásico de menores en Punta Alta

Un menor de edad agredió a otro luego de un clásico de fútbol en Punta Alta, entre Rosario y Sporting.

Según denunció la madre del agredido, luego del encuentro el adolescente de 15 años fue abordado y atacado por otro de la misma edad quien, tras insultarlo, le dio golpes de puño en la boca, provocándole la lesión en la cara interna del labio inferior.

La golpiza ocurrió en la intersección de Colón y Rosales.

Ambos jóvenes son jugadores de los dos clubes puntaltenses y habían participado del encuentro entre menores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según se indicó, el problema se había originado durante el partido.

La carátula es Lesiones leves.