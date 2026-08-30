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Violencia en el fútbol: agresiones tras un clásico de menores en Punta Alta

Tanto el golpeador como la víctima son jugadores de Rosario y Sporting. Tienen 15 años.

Foto: Google Maps

Un menor de edad agredió a otro luego de un clásico de fútbol en Punta Alta, entre Rosario y Sporting.

Según denunció la madre del agredido, luego del encuentro el adolescente de 15 años fue abordado y atacado por otro de la misma edad quien, tras insultarlo, le dio golpes de puño en la boca, provocándole la lesión en la cara interna del labio inferior.

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La golpiza ocurrió en la intersección de Colón y Rosales.

Ambos jóvenes son jugadores de los dos clubes puntaltenses y habían participado del encuentro entre menores.

Según se indicó, el problema se había originado durante el partido.

La carátula es Lesiones leves. 

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