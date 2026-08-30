Por el “Súper Niño”, crean una Mesa Interministerial y un fondo de 2,3 billones de pesos

Por el fenómeno climático de Súper Niño, se esperan fuertes lluvias que podrían afectar no sólo a las áreas urbanizadas, sino también a las rurales, y cuencas de ríos y lagunas. Fotos: Archivo La Nueva. y Prensa Gobernación

En respuesta a la creciente preocupación de decenas de intendentes, el gobernador Axel Kicillof presentó el plan provincial de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño, que demandará un aporte de 2,3 billones de pesos.

“Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte –dijo el mandatario-. Por eso resolvimos crear una mesa interministerial que permita coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”.

El gobernador reconoció que el escenario “podría ser muy difícil” por la caída de lluvias más copiosas que lo habitual en primavera y verano, por lo que se necesita “diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad”.

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La mesa interministerial estará integrada por las carteras de Gobierno, Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat y Desarrollo Urbano, Salud y Economía. También estarán involucradas áreas como el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua (ADA), la dirección de Vialidad y ABSA.

La titular de Ambiente, Daniela Vilar, señaló que los estudios científicos “estiman en un 90% la posibilidad de que se produzca un evento muy fuerte hacia el final de la primavera y el comienzo del verano”.

De hecho, en los últimos días la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó al 95% la probabilidad de que el fenómeno Súper El Niño alcance una intensidad muy fuerte en el Pacífico durante el trimestre octubre-diciembre de 2026, generando un escenario climático con posibles impactos directos en lluvias, cosechas y mercados agrícolas.

“Estamos haciendo un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas, porque la gestión del riesgo tiene que estar basada en la prevención –sostuvo-. Trabajamos con los municipios en diagnósticos territoriales, sistemas de alerta temprana y preparación comunitaria”.

Añadió que se continuará sumando estaciones meteorológicas y “entregando pluviómetros y elementos para fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta en los distritos”.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, indicó que la inversión total de los distintos organismos bonaerenses para dar respuesta a los posibles efectos adversos de este fenómeno “alcanza los 2,3 billones de pesos”.

“Estamos llevando adelante el plan más ambicioso de los últimos tiempos en materia de eliminación de troncos y dragado en las islas del delta para evitar un impacto mayor de las inundaciones y para asegurar el tránsito de las lanchas”, dijo, a modo de ejemplo.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, aseguró que la Provincia está llevando adelante “una histórica batería de trabajos hidráulicos acordados con cada uno de los municipios para afrontar estos acontecimientos”.

“Hemos puesto en común los planes de gestión con cada distrito y creamos un visor provincial de estaciones meteorológicas para que todos los jefes comunales sepan en tiempo real lo que ocurre en cada zona”, remarcó.

En ese mismo sentido se expresó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien anunció que su cartera coordina un sistema de alertas tempranas, “monitoreos constantes con guardias de servicios y asesoramiento especial a cada uno de los distritos”.

“Contamos con un comando unificado del sistema de bomberos y de las fuerzas provinciales, y realizamos una histórica inversión para ampliación de equipamiento que nos permite contar con 11 helicópteros, 427 embarcaciones de rescate acuático, 543 móviles de emergencia y una flota propia de drones para relevamiento rural”, añadió.

Críticas a Milei

Kicillof disparó contra el presidente Javier Milei por paralizar las obras públicas “y eliminar así herramientas fundamentales para mitigar sus consecuencias” del fenómeno.

“No podemos aceptar que la Nación abandone sus responsabilidades: necesitamos coordinación, inversiones y los recursos que aportan las provincias para prevenir y dar respuestas”, dijo.

Mencionó que el gobierno provincial no solo no recibió “ningún tipo de acompañamiento”, sino que el Gobierno nacional “retiene 293.000 millones del Fondo Hídrico y 2,1 billones de pesos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)”.

“El tramo que le corresponde al Gobierno nacional de la readecuación del río Salado está paralizado y ya vimos las consecuencias. A pesar de la situación económica y de la asfixia financiera, la Etapa V la estamos haciendo nosotros desde la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Mientras coordinamos con todos los municipios y otras provincias, vamos a seguir reclamando que nos devuelvan esos fondos, que tienen que ser utilizados para realizar las obras necesarias y afrontar situaciones de emergencia”, concluyó.

Reclamo opositor

Si bien normalmente se entiende que fenómenos como El Niño no terminan teniendo un impacto significativo en nuestra zona -sus consecuencias se observan mayormente en la región núcleo agropecuaria- las experiencias de los últimos tiempos generan preocupación.

De hecho, informes del Conicet y de la Universidad Nacional del Sur vienen advirtiendo desde hace tiempo que en los próximos años este tipo de sucesos climáticos se intensificarán en nuestra región, con un incremento paulatino de la temperatura y de los registros de lluvia.

Por el peligro potencial que todo esto implica, legisladores de la región presentaron semanas atrás una iniciativa para implementar el Sistema Provincial de Prevención ante las Emergencias y Desastres (SIPRED) permitiría informar y articular acciones de manera eficiente con cada comunidad afectada.

La iniciativa nació a partir de lo ocurrido en Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, indicó la senadora radical Nerina Neumann, autora del proyecto original.

“La triste experiencia de Bahía Blanca nos enseñó que la responsabilidad, buena voluntad y el espíritu solidario de la sociedad no alcanza si no hay orden y que es necesario tener una acción planificada entre las administraciones”, dijo la legisladora.

Al respecto, explicó que “es necesario saber previamente con qué cuenta cada distrito ante una emergencia, qué recursos existen del Estado Nacional (como las Fuerzas Armadas o de Seguridad), de la Provincia, los municipios, Bomberos o empresas”.

“La solidaridad y disposición siempre están presentes, pero sería más importante que este tipo de acciones y mecanismos estén planificados desde los mismos estados -consideró-. En la Legislatura tenemos que apurar el trabajo sobre proyectos que permitan anticiparse y adaptarse a estas nuevas realidades climáticas, integrando a los municipios y a la ciudadanía en procesos de planificación, mitigación y educación frente a los riesgos crecientes”.

El proyecto de Neumann prevé la creación de un ente encargado de coordinar, planificar y acelerar respuestas ante situaciones de emergencia, entre los municipios afectados, el gobierno provincial y el gobierno nacional.

Ante el anuncio del gobernador Kicillof, no se descarta estima que esta y otros proyectos similares pasen a archivo.

“Estamos haciendo un seguimiento semanal de las lluvias y de los niveles de las cuencas" (Daniela Vilar).

