Mirá la increíble definición en el Argentino U13 masculino: recupero y triunfo de Santa Fe

El festejo de los chicos de Santa fe. Foto: CABB.

Santa Fe se quedó con el Final Four U13 masculino, venciendo a FeBAMBA, por 75-73, con un doble cuando expiraba el tiempo en la cancha de 9 de Julio (Río Tercero).

En un verdadero partidazo, FeBAMBA ganó el primer cuarto por 19-16 y Santa Fe se fue al descanso largo 43-38, ingresando al último período 56 a 51 arriba.

Estaban igualados en 73 restando cinco segundos y FeBAMBA tenía la reposición desde el fondo.

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Cuando puso la pelota en juego FeBAMBA, un mal saque, sumado a una defensa atenta de Juan Noseda, terminó con una bandeja a falta de dos segundos, en lo que fue la última conversión del torneo.

Fue elegido MVP del torneo y de la final Tomás Spedaletti, registrando 22 de valoración, con 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Tercero resultó Entre Ríos, tras superar a Córdoba por 76-58.

En este torneo participó Provincia, con base de Bahía, quedando eliminado en la fase anterior, con derrotas ante Córdoba y Entre Ríos, y victoria frente a Santiago del Estero.