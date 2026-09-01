La reliquia de Messi con la Selección que está en Bahía y podés conocerla hoy mismo, ¿lo sabías?

Esa camiseta, con la que festeja Leo Messi en San Pablo, está en Bahía y podes visitarla cuando quieras. Fotos: Archivo-La Nueva.

Lionel Messi le puso ayer el punto final a su mágica historia con la Selección Argentina, luego de 21 años e innumerables jornadas llenas de gloria y con momentos memorables.

Debido a esto vale la pena repasar una historia que te contamos en La Nueva. el 24 de junio de 2020: una reliquia de Leo que está en Bahía y es un poco parte de todos.

Se trata ni más ni menos que la camiseta que el capitán nacional utilizó en su primera semifinal de un Mundial y el día que por primera vez se clasificó a una de las tres finales de la cita máxima que disputó, y que además devolvió a la Selección a ese lugar luego de 24 años.

Aquella tarde en San Pablo Messi metió uno de los 4 penales que le dio al equipo de Alejandro Sabella la chance de volver a jugar por el título y, uno cuantos años después, la reliquia en celeste y blanco aterrizó en nuestra ciudad y hoy puede verse en el Museo del Deporte, que se encuentra en Drago 45 y puede visitarse entre las 9 y las 13.

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La camiseta de Messi llegó a nuestra ciudad en junio de 2018, apenas unos días antes del Mundial de Rusia.

"La casaca fue adquirida por la empresa Siemens en una subasta realizada en Estados Unidos, con el fin de utilizarla como símbolo de ​superación entre operarios, técnicos y profesionales que participaron en la construcción de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown de General Daniel Cerri", explicaron en su momento desde el área de prensa de la Municipalidad.

La 10 y el certificado, que lucen en el Museo de Bahía.

Fabio Oyola, gerente general de la Termoeléctrica, Bernardo Stortoni, subsecretario de Deportes y Carlos Fernández, en representación de Siemens.

"Que una empresa tan importante, que la podría haber donado a otro Museo, haya pensado en hacerlo acá es muy importante para nosotros", agregó Claudio Velázquez, encargado del Museo, tiempo atrás.

Dicha casaca fue certificada por un ente internacional como "genuina" y, además, tiene como particularidad que cuenta con la firma de los otros 22 jugadores que componían aquel equipo argentino subcampeón mundial.

Entre ellos se encuentra el bahiense Rodrigo Palacio, nexo fundamental para que la "10" de Argentina se luzca en pleno centro de nuestra ciudad y, por lo tanto, sea también un poco de todos.

En lo estrictamente referido a la camiseta en cuestión, la misma pesa 100 gramos y fue presentada oficialmente en noviembre de 2013, con un precio de venta de 700 pesos o 116 dólares por aquel entonces.

Tiene como particularidades que cuenta con puños y cuello en negro, al igual que las 3 icónicas tiras de Adidas, un escudo de AFA poco tradicional con contorno negro y, además, la difumación de los bastones celestes.

La titular fue la camiseta que utilizó Argentina en 6 de los 7 partidos que disputó en tierras brasileñas, cambiando únicamente para la final ante Alemania donde, al igual que en la final de 1990, también ante los alemanes, utilizó la suplente, con un predominante azul oscuro.