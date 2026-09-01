¿Qué tiene de particular el partido de hoy entre Sportivo y El Nacional por la LBB Plata?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense y El Nacional se enfrentan desde las 21, en el Eladio Santos, arbitraje de Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco⁩, en el adelanto de la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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El pedido de cambio lo hizo Sportivo, ya que tiene afectado a Joaquín Tuero desde el viernes, como DT, en un torneo al que anualmente concurren en Viedma.

Los locales sólo tienen en duda a Ulises Montes y los visitantes están completos.

El resto de los partidos se disputarán el viernes: Comercial-9 de Julio, Argentino-San Lorenzo, Ateneo-Bahía Basket, La Falda-Altense y Velocidad-Altense.

Los rivales de esta noche son los protagonistas del partido con mayor puntuación en el torneo: 198 unidades.

Al mismo tiempo, los 106 puntos de El Nacional -contra 92 del tricolor- significaron el techo de anotaciones de un equipo en la temporada.

Solamente otro equipo llegó a tres cifras en un partido: San Lorenzo, cuando en la primera fecha de la segunda parte le ganó de visita a Bahía Basket, 101 a 79, en el Polideportivo.

En cuanto al presente, el celeste está invicto en este tramo y viene de alcanzar nuevamente las tres cifras: 100-72 a La Falda de local. Previamente le ganó a Velocidad, 80-70, de visita y también a Comercial, 92-91 (77-77), en la Quinta.

En estas tres fechas subió su promedio de puntos: 90,66, luego de promediar en el primer tramo 67,21.

Sportivo, por su parte, cedió de visita frente a Bahía Basket, 76-67 y contra San Lorenzo, 87-62, mientras que le ganó de local a La Falda, 84-68.



Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (12PG-2PP), 16 puntos

2º) Comercial (10-4), 14,5

3º) 9 de Julio (10-4), 14

4º) Sportivo (9-5), 13,5

4º) Altense (9-5), 13,5

4º) El Nacional (7-7), 13,5

7º) Argentino (7-7), 13

8º) Ateneo (6-8) 12,5

9º) Velocidad (6-8), 11,5

9º) Bahía Basket (4-10), 11,5

11º) La Falda (3-11), 10,5

12º) Espora (1-13), 9