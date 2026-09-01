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Con presencia bahiense, Racing venció al Bayer Leverkusen en el debut del Mundial de Clubes Juvenil

La Academia se impuso por 3 a 1 en la primera fecha del certamen que se disputa en España.

Foto: Mundial de Clubes Juvenil

Racing Club de Avellaneda, con presencia bahiense, debutó con un triunfo ayer en la edición 17 del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrolla en Córdoba, España.

La Academia venció al Bayer Leverkusen de Alemania, por 3 a 1, en el partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo 1.

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Los goles del equipo argentino los anotaron Ramiro Zotelo, Lucas Álvarez (p) y Román Gonzalez.

En los de Avellaneda estuvo en el banco el defensor bahiense Santiago Bárcena, surgido en Bella Vista y que desde el año pasado defiende la camiseta de Racing.

La próxima presentación de la Academia, que el año pasado fue subcampeón de este certamen tras caer en la final ante Barcelona, volverá a jugar mañana cuando se mida ante Betis de España, desde las 15.

Luego, el elenco argentino cerrará la primera fase el jueves, contra la Real Sociedad, también a las 15.

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