Con un bahiense en el equipo, Racing va por la revancha en el Mundial de Clubes Juvenil

El bahiense Santiago Bárcena va por otro Mundial de Clubes Juvenil con Racing.

Con el bahiense Santiago Bárcena en el equipo, Racing Club de Avellaneda comenzará a disputar desde hoy la XVII edición del Mundial de Clubes Juvenil que se desarrollará en Córdoba, España.

Al igual que el año pasado, el defensor categoría 2009 y surgido en Bella Vista fue elegido como parte del selectivo que representará a la institución de Avellaneda en el certamen internacional que reunirá a 12 elencos de altísimo nivel internacional, con jugadores menores de 18 años.

La Academia integrará el Grupo 1 junto a Betis y Real Sociedad de España y Bayer Leverkusen de Alemania.

Mientras que en el Grupo 2 estarán Real Madrid, Córdoba, Athletico Paranense y Wolverhampton. Además, el Grupo 3 los completarán San Pablo, Málaga, Sporting de Lisboa y Dinamo Zagreb.

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El estreno del elenco argentino será ante el Leverkusen, hoy desde 14, en el estadio Ciudad de Lucena.

El miércoles, en tanto, Racing jugará ante Real Sociedad, a partir de las 15 en el Campo Manuel Polinario.

Mientras que cerrará la fase de grupos ante Betis, el jueves nuevamente a las 15 y en el Campo Municipal Bartolomé Carmona Díaz.

Una vez finalizada la primera fase, los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final en busca de las semis y la final.

El partido por el título está programado para el miércoles 9 de septiembre, desde las 15.

Todos los encuentros se disputan a 80 minutos y en la fase de grupos tras el tiempo reglamentario se patean 3 penales por equipos, que sirven como instancia para un eventual desempate.

*La despedida

Con una charla encabezada por el presidente Diego Milito, Racing despidió a sus juveniles antes de que viajaran a España.

"Tenemos un escudo que dice que tenemos que ir a ganar el torneo, pero sobre todo tenemos que comportarnos. Disfrútenlo, es obligatorio que lo disfruten, créanme que de este viaje no se van a olvidar más", les remarcó el exjugador de Inter y la Selección.

*Por la revancha

En la edición del años pasado, Racing fue subcampeón tras caer en la final ante Barcelona por 1 a 0.

En este torneo también estuvo presente Santiago Bárcena, quien formó parte del equipo siendo un año menor del máximo de edad permitida para la competencia.

*Un torneo con historia

A lo largo de los años, el torneo consagró campeón a Boca Juniors en sus dos primeras ediciones (2005 y 2006), siendo Real Madrid el más ganador con cuatro estrellas (2009, 14, 16 y 17).

Lo siguen Corinthians con 3 (2010, 11 y 15), Palmeiras (2018 y 19) y San Pablo (2007 y 08) con dos y Atlético Madrid (2012), River (2013) y Barcelona (2025), con 1.