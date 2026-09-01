Huracán Las Heras tuvo un complicado regreso a Mendoza tras la derrota ante Villa Mitre: se quedó sin DT y varado en la ruta

La victoria de Villa Mitre dejó a Huracán Las Heras sin su entrenador, tras la sexta fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A.

El club mendocino confirmó ayer la salida de Pablo Jofré, quien dejó su cargo tras el 0-3 sufrido en El Fortín.

Según informó el medio MDZ (https://www.mdzol.com/), el DT tomó la decisión ni bien finalizó el encuentro en Bahía y antes de emprender viaje de regreso a Mendoza.

En ese contexto, la vuelta se complicó aún más ya que un contratiempo en el micro que trasladaba al plantel hizo que deberían esperar un reemplazo en la ruta.

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"Cerca del mediodía llegó otra unidad para completar el traslado del plantel, que de esta manera pudo retomar el camino hacia Mendoza", explicó el mismo medio.

Además, desde el club publicaron un comunicado confirmando la salida de Jofré y explicando que "de común acuerdo, se decidió dar por finalizado el vínculo con el Cuerpo Técnico".

De momento, Huracán marcha anteúltimo en el grupo que ahora lidera Alvarado de Mar del Plata y tiene a los dos equipos bahienses en zona de clasificación: Olimpo segunda y Villa Mitre, cuarto.

En lo sucesivo, los mendocinos recibirán a Argentino de Monte Maíz, visitarán a Kimberley de Mar del Plata y luego cerrarán la fase siendo locales de Atenas de Río Cuarto.