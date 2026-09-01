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Básquetbol.

Villa Mitre-Estudiantes abren la tercera fecha de la LBB Oro Femenino

El partido comienza a las 21.15.

Luchan Juliana Brossard (VM) y Victoria Escudero (E). Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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Villa Mitre y Estudiantes abren esta noche, a las 21.15, la tercera fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenina, "Viviana Albizu".

En el José Martínez dirigirán Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Mañana se completará la fecha con Sportivo Bahiense-9 de Julio, en el Eladio Santos.

Para esta noche el tricolor tiene en duda a Marianela Rial y ya está habilitada Chabela García, no así Juana Felsinger.

El albo, por su parte, espera la habilitación de Luz Fierro, tras su paso por Cinco Saltos, y en caso de concretarse podría estar debutando.

Las locales vienen de triunfar ante Sportivo, 65 a 55 y en la segunda fecha tuvieron libre.

Las visitantes, en tanto, perdieron con Bahiense del Norte, 69 a 53, le ganaron a Sportivo, 74 a 67.

En los partidos disputados entre sí, Estudiantes ganó de visitante 69 a 62, de visita y 68-56, de local.

Posiciones

1º) Bahiense (1-1), 3 puntos

1º) Estudiantes (1-1), 3 

3º) 9 de Julio (1-0), 2

3º) Villa Mitre (1-0), 2

5º) Sportivo (0-2), 2

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