El día que jamás olvidará: “A Messi le regalé un buzo de Olimpo, le cebé mates lavados y lo manché con tinta”

Las anécdotas marcaron el ritmo de una nota que derivó, indefectiblemente, en la o las preguntas más curiosas: ¿Qué hablaste con Lio?, ¿Qué te dijo del regalo que le diste?, ¿se interesó por Olimpo?

No importa que ese encuentro haya sido en noviembre del año pasado y antes del Mundial épico de Leonel Messi en Estados Unidos-México-Canada 2026, o que se haya producido cuando el astro mundial, que gracias a Dios es argentino, todavía no tenía decidido el retiro de la Selección que acaba de comunicar hace dos días.

“Ese momento vivirá conmigo para siempre, cuando entrás en confianza es un ser humano tan terrenal como nosotros; se río mucho porque yo le pedía una foto tras otra y Luis Suárez (el uruguayo que es compañero del 10 en el Inter Miami) era el que nos hacía posar”, contó Matías Ibáñez, ex arquero de Olimpo, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por la Nueva Play.

--¿Qué pensás ahora, que no lo veremos más con la albiceleste?

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--Lo veía venir, tengo un año más que él (“Chocolatín” cumple los 40 el 16 de diciembre) y crecí como futbolista mirando a la Selección de Messi, porque desde 2006 en adelante nunca imaginé un equipo sin Lio. Mi sensación es que nunca más habrá uno como él.

Mati, que en el Federal A disputó 18 cotejos en el arco de Olimpo y casi a mitad de temporada determinó que era momento de retirarse del fútbol para abocarse, con tiempo completo, a su familia y a la empresa de viajes Travel Service (franquicia de la sociedad argentina con sede en Capital Federal) que se ubica en Fuerte Argentino 171 de nuestra ciudad.

El golero nacido en Ciudad Evita, con tres ciclos y 112 presencias en el arco aurinegro, contó cómo fue esa tarde de mates con Lio en el campus de concentración del Rosa de Miami.

“Cuando nos saludamos se me cayó el mundo, me temblaron las piernas, lo mismo que me sucedió cuando, dentro de la cancha (atajando para Patronato), me crucé con Diego (orientador del Lobo platense) 26 días antes de su fallecimiento”, describió quien atesora dos ascensos con Olimpo a Primera división (2010 y 2013).

Antes de hacer hincapié en su vida y de comentar que sigue la campaña del olimpiense en el duro y complejo Federal A, no podía pasar por alto el regalo que le llevó, la firma en su pierna que se convirtió en tatuaje y el video que el astro rosarino le grabó a sus hijas (Catalina y Victoria), el único pedido que le hizo, desde nuestro país, su señora Aldana, bahiense de ley y el amor incondicional del “Negrito”.

“Ya tenía definido que me firme el brazo para hacerme un tatuaje, así que salí del campus del Inter, encontré un local ruso de tattoo y ahí nomás lo grabé en piel para siempre”, relató.

“Como agradecimiento le regalé un buzo de Olimpo, el que utilicé en la campaña del ascenso (2009-2010) con Omar De Felippe como DT. Le comenté que no jugaba más, que me retiraba ese año porque estaba abocado a un nuevo emprendimiento, y cuando agarró el buzo para la foto, me dijo que en la colección de camisetas no tenía una de Olimpo y por eso me lo agradeció. Me quedé paralizado, increíble, así como te lo cuento”, arremetió.

Pero algo pasó: “Sí, yo había llevado un fibrón bien negro, con tinta que no se borraba ni con un matafuego, y después de que me firmó, le manché el brazo con el rayón, de torpe y por los nervios. Antes le había cebado unos mates lavados, así que le pedí perdón, pero Leo se reía, aunque mientras charlábamos y antes de irme, se quería sacar la marca pero no podía. Un papelón, que fue sin querer queriendo”, resaltó.

Y cerró: “Estuve con Dios y con el Mesías, me puedo morir tranquilo”.

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