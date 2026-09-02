Copa País: la Liga del Sur avanzó de fase con un trabajado triunfo ante la Liga Sureña 2 a 1

Goleadores. Malmoria (derecha) y Paredes marcaron lo tantos el seleccionado local. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

En un entretenido partido, el seleccionado de la Liga el Sur venció 2 a 1 a su par de la Liga Sureña y avanzó de fase en la Copa País.

El combinado local se impuso con los goles de Enzo Paredes --a los 44 minutos-- y Matías Malmoria, a los 6 minutos del complemento.

El visitante descontó por intermedio de Franco Olmos, a los 22 minutos de la segunda etapa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El cotejo se jugó en cancha de Sansinena, con arbitraje del suarense Alejandro Krieger.

En la ida, jugada en cancha de Unión de General Campos, habían empatado sin goles.

La síntesis

Liga del Sur (2): Hernán Herrera; Jonathan Ramírez, Santiago Giorgis, Sebastián Leguiza y Mateo Silenzi; Diego Ocampo, Enzo Paredes y Giovanni Gamberardino; Federico Pinedo, Alexis Vega y Matías Malmoria. DT: Nicolás Ballestero.

Liga Regional Sureña (1): Mauricio Aquino; Juan Abdo Schwindt, Juan Cardonatto, Juan Pablo Aguirre y Nahuel Pagella; Lautaro Berthón, Martín Benevent, Franco Olmos y Luca García Vargas; Leonel Martens y Luciano Andrada. DT: Nelson Rodríguez.

GOLES: Paredes (LdS), a los 44m.; Malmoria (LdS), a los 51m. y Olmos (LRS), a los 67m.

CAMBIOS: 54m. Calamante por Leguiza y Angelini por Ramírez, 60m. Grippaudo por Malmoria y 67m. Fraysse por Vega y Marcos Pérez por Pinedo, en la Liga del Sur; 57m. Ignacio Tourn por Martens, Esteban Boccardo por García Vargas y Maico Rodríguez por Andrada y 67m. Tomás Meringer por Berthón e Isidro Pizzano por Abdo, en la Liga Sureña.

ÁRBITRO. Alejandro Krieger.

CANCHA. Sansinena (muy buena).