La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi en todas las categorías: aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir...

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje a Lionel Messi en reconocimiento a su trayectoria con la Selección Argentina. La medida fue establecida en el Boletín N° 6940, correspondiente a las resoluciones de la Mesa Directiva del 2 de septiembre de 2026.

Según la resolución, en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas, tanto masculinas como femeninas, se deberá detener el partido a los diez minutos del primer tiempo. En ese momento, se realizará un minuto de aplausos para reconocer la trayectoria de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La medida alcanzará al fútbol de once, futsal y fútbol playa. Además, la AFA determinó que en aquellos estadios que cuenten con pantallas se deberá proyectar, antes del inicio de los encuentros, un video institucional de la Asociación.

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Dos días después de que el astro argentino Lionel Messi anuncie su retiro oficial de la Selección argentina, la casa madre del fútbol nacional comunicó la decisión de realizarse un merecido tributo.

El homenaje constará de un minuto de aplausos e involucra a todas las disciplinas regidas por la AFA, fútbol de once, futsal y fútbol playa, en sus ramas masculinas y femeninas, y no es ajena a ninguna de sus categorías.

Así, los árbitros contarán con el deber de detener los encuentros en el décimo minuto de la primera parte para dar lugar al homenaje, en reconocimiento a la trayectoria del “10”, que defendió los colores argentinos durante los últimos 21 años y fue capitán desde 2011.

Además, los estadios que cuenten con pantallas deberán difundir en video institucional con el que la Asociación del Fútbol Argentino se despidió del delantero del Inter Miami en la previa de cada partido.

El retiro de Messi de la Selección argentina fue confirmado durante el mediodía del pasado lunes 31 de agosto y lo hace despedirse con un saldo de 207 partidos y 125 goles con el representativo, récord en ambos conceptos, además de haber alzado las últimas dos Copas América, en 2021 y 2024, y conseguir el tan ansiado tercer Mundial argentino, en Qatar 2022.