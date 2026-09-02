La estrella de Hollywood que cambió la actuación por las pistas y ganó su primera carrera a los 40 años

Frankie Muniz, conocido mundialmente por su rol protagónico en la serie "Malcolm in the middle", vivió uno de los momentos más importantes de su vida el viernes pasado, cuando consiguió su primera victoria como corredor deportivo en la Pirelli GT4 América Series.

El actor de 40 años hizo historia compartiendo el Ford Mustang GT4 número 30 del equipo TechSport Racing con Tyler Stone. El triunfo tuvo además un significado especial para Muniz, quien terminó visiblemente emocionado después de la carrera.

El triunfo llegó en Road America, uno de los circuitos favoritos del actor convertido en piloto, dentro de la categoría Am. Tyler Stone fue el encargado de cruzar la meta y lo hizo con apenas medio segundo de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

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“Estoy muy emocionado porque honestamente he tenido dos de las peores semanas de toda mi vida”, explicó Muniz después de la carrera. El estadounidense también agradeció directamente a su compañero, equipo y fabricante: “Gracias a Dios, a mi equipo, a Ford. Esto es increíble. Me siento increíble”.

Aunque es ampliamente reconocido por su papel en TV y cine, Muniz lleva varios años intentando construir una carrera profesional lejos de la actuación.

Su temporada con el Mustang ya había comenzado de manera prometedora. En marzo consiguió el segundo lugar de la categoría Am en Sonoma, durante su debut en GT4 América.

Aunque Muniz ya había intentado vincularse con el mundo motor hace aproximadamente 20 años atrás. Durante la década de 2000 compitió en la Champ Car Atlantic Series y posteriormente regresó al automovilismo mediante ARCA y diferentes categorías de NASCAR.

Actualmente disputa a tiempo completo la NASCAR Craftsman Truck Series, además de combinar ese calendario con GT4 America acompañado de Tyler Stone. (TN)