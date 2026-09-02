La misteriosa tachadura en la carta de despedida de Lionel Messi: qué palabra había escrito antes de cambiarla

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina con una carta escrita de puño y letra. El mensaje, publicado en sus redes sociales, recorrió el mundo y emocionó a millones de hinchas. Pero además de sus sentidas palabras, hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios: una palabra tachada y reemplazada por otra.

La corrección aparece en uno de los párrafos más emotivos del texto. Messi escribió: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. Sin embargo, antes de llegar a la versión definitiva, el capitán había escrito otra palabra en lugar de “entiendo”.

La palabra que Messi tachó en su carta

La imagen generó distintas interpretaciones en las redes sociales. A simple vista, algunos usuarios entendieron que la palabra original era “siento”, mientras que otros sostuvieron que Messi había escrito “pienso” antes de tacharla y reemplazarla por “entiendo”.

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La diferencia no es menor, ya que cada una de esas palabras le habría dado un matiz distinto a una frase que refleja el difícil momento que atravesaba el futbolista.

Finalmente, Messi dejó visible la corrección en el manuscrito. El detalle permitió observar que la carta no fue un texto improvisado: el rosarino revisó sus palabras y modificó aquello que consideró necesario antes de compartir su despedida.

Qué dijo una especialista sobre la tachadura

La grafóloga Karen Rocher analizó la escritura de Messi en una entrevista con la revista CARAS y puso el foco justamente en las correcciones que aparecen en el texto.

“Es una letra que refleja las emociones de él en el momento en el que escribe”, explicó la especialista.

Sobre la tachadura, agregó: “Retoca mucho, hay una tachadura. En general esto tiene que ver con ansiedad, con una lucha interna entre lo racional y lo emocional que le genera angustia, que le estruja un poco el corazón”.

La despedida de Messi de la Selección Argentina

En aquella carta, Messi explicó que había tomado una decisión que le dolía, pero que entendía que había llegado el momento de cerrar su etapa con la Albiceleste.

“Les juro que siempre dejé todo”, escribió el capitán, antes de recordar todo lo vivido durante sus años con la Selección y agradecer a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, familiares e hinchas.

También reconoció que iba a extrañar escuchar a los argentinos desde adentro y aseguró que, a partir de entonces, sería “uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

La carta terminaba con una frase que resumía el vínculo de Messi con el país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. (TN)