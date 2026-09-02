Liga Argentina: confirmaciones en Villa Mitre, Pergamino miró para Bahía y Unión no se baja

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre oficializó la continuidad de Sebastián Ginóbili como entrenador principal para la próxima temporada de la Liga Argentina, siendo Renzo Balducci uno de sus asistentes -como en la LBB Oro- y Emiliano Menéndez, quien también sigue al frente del equipo local.

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Sepo, junto a Renzo Balducci, uno de sus asistentes.

En cuanto a jugadores, el tricolor tiene por ahora como jugador nuevo al tandilense Álvaro Yarza.

El escolta jugó la última temporada en Unión (Mar del Plata) y recientemente integró el plantel de Independiente (Tandil) en el Federal, además de jugar el torneo de la Asociación Marplatense, donde su equipo ganó el Súper 4.

Previamente estuvo dos temporadas en Estudiantes (Concordia) y en Atenas y Estudiantes (La Plata) y en Platense (Liga Nacional).

El resto de los que vienen entrenando y en la mayoría de los casos jugando a nivel local son Segundo Alimenti, Alejo Blanco, Federico Harina, Joaquín Jasen, Manuel Iglesias (recuperándose de un intervención quirúrgica), Ignacio Alem, Javier Bollo, Lionel Gómez Lepez, Bautista Iguacel, Francisco Basualdo, Emilio Boyé, Sebastián Basualdo, Emiliano Sombra, Álvaro Beruatto, más las fichas U17: Gianfranco Gasparini, Valentino Perticarari, Mirko Marcos y Emmanuel Diez.

Probablemente, a este grupos de jugadores se sumará algún interno.

Interesados

En tanto, entre los últimos movimientos del mercado de la segunda categoría, Pergamino Básquet se interesó en Francisco Ruiz, el U21 que actualmente juega para Pueyrredón en su categoría y también en la LBB Oro.

El entrenador de los pergaminenses será el venadense Julián Pagura, ex Ciclista, y uno de los que impulsó el proyecto de Pergamino Básquet.

En la 2025-26 el equipo terminó perdiendo deportivamente la categoría, de todos modos, sumará la sexta participación consecutiva en la Liga Argentina, competencia en la que logró mantenerse tras acordar con Atenas (Córdoba) la cesión de su plaza.

Consiguió cancha

En tanto, Unión (Mar del Plata) llegó a un acuerdo con Quilmes para jugar de local en el Nuevo "José Martínez", por lo tanto aseguró su continuidad en la Liga Argentina, ya que su estadio, "El Quincho", está habilitado para jugar hasta Liga Federal.

Ahora, la dirigencia y el DT Juan Aquino, quien venía dirigiendo al equipo, tendrán la misión de conformar rápidamente un plantel que será con un presupuesto inferior al último.