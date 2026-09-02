Colapinto vuelve adonde todo empezó: mirá cómo le fue al argentino en el Gran Premio de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto volverá este fin de semana al "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1 para disputar el Gran Premio de Italia, donde ya participó en dos ocasiones.

Este Gran Premio, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato y que se lleva a cabo en el Autódromo Nacional de Monza, encuentra a Colapinto en medio de una buena temporada en la que ya sumó 19 puntos y además viene de ser confirmado como piloto titular de Alpine para el 2027.

Su primera participación en el GP de Italia fue en el 2024, justamente en el que fue su debut absoluto en la Fórmula 1, cuando reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en Williams.

En aquella ocasión, Colapinto no pudo redondear una buena clasificación y tuvo que largar en el decimoctavo lugar. Sin embargo, en la carrera tuvo una grandísima actuación, al escalar seis posiciones para así cruzar la bandera a cuadros en el duodécimo puesto.

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El ganador de aquella carrera fue el monegasco Charles Leclerc, quien hizo delirar a todos los "tifosi" de Ferrari.

Al año siguiente, en el 2025, Colapinto llegó al Gran Premio de Italia en un muy flojo momento, ya que estaba muy falto de confianza y además el nivel del Alpine no era el mejor.

Así fue como tuvo que conformarse nuevamente con el decimoctavo lugar en la clasificación, mientras que en la carrera solo pudo escalar una posición para finalizar en el decimoséptimo puesto.

La victoria el año pasado quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien estaba en plena remontada para pelear por el título, aunque finalmente no pudo conseguirlo y resultó subcampeón.

En esta ocasión, Colapinto buscará protagonizar una gran actuación, tal como lo hizo en varias fechas de este campeonato, para así sumar sus primeros puntos en el "Templo de la Velocidad" de la Fórmula 1.

El cronograma y horarios del GP de Italia

-Viernes 4/9:

Práctica libre 1 a las 7:30

Práctica libre 2 a las 11

-Sábado 5/9:

Práctica libre 3 a las 7

Clasificación a las 11

-Domingo 6/9:

Carrera a las 10