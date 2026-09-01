Colapinto celebró el nuevo paquete de actualizaciones y su renovación en la previa del GP de Monza

La escudería Alpine publicó un artículo en el que describe cómo se prepara el equipo para la previa del Gran Premio de Monza, que se celebra del 4 al 6 de este mes. Además, se adelantó que Paul Aron estará en las prácticas del viernes en lugar de Pierre Gasly.

El piloto argentino, Franco Colapinto, agradeció nuevamente la renovación de su butaca para 2027, además de celebrar que desde este fin de semana podrá estrenar el nuevo paquete de actualizaciones para su monoplaza, las cuales serían las mismas que se probaron en su compañero francés.

“Estoy encantado de que, en el periodo previo a Monza, el equipo haya confirmado mi continuidad el año que viene, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y a Steve por la confianza depositada, y es una sensación increíble seguir con este equipo una temporada más”, señaló Franco con gratitud en sus declaraciones.

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Y agregó: “Hemos logrado un progreso importante este año, tanto con el coche como con mi pilotaje, y seguiré dando lo mejor de mí para este equipo”.

Además, Colapinto no pudo evitar recordar un lugar histórico por su primera vez como corredor en Fórmula 1, pero con Williams.

"Debuté en la F1 en este circuito y siempre es un placer correr ante la afición italiana".

A la vez, se mostró entusiasmado por las mejoras: "Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él este fin de semana".

Por otro lado, el oriundo de Pilar remarcó cómo se prepara el equipo para la siguiente carrera.

"Nuestra atención se centra por completo en Monza y en nuestra posición en el campeonato. En el Templo de la Velocidad será una carrera muy interesante con esta generación de autos. En cuanto a la cantidad de coches, las largas rectas combinadas con zonas de frenado muy fuertes podrían generar mucha acción, así que nos aseguraremos prepararnos lo mejor posible para obtener un resultado positivo en la última doble cita europea".

Steve Nielsen, director general y jefe de equipo de Alpine, también se expresó sobre las mejoras de los monoplazas y lo que esperan lograr: “La mejora que implementamos en el coche de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y nos complace poder aplicarla también al coche de Franco este fin de semana en Monza. Esto debería darnos la base para que ambos coches estén ahí arriba y compitan por los puntos, pero sabemos que aún tenemos trabajo por hacer para sacar el máximo partido”.