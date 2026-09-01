El fútbol que unió a Italia y Argentina llega a Bahía Blanca con música e historias

El fútbol será el punto de encuentro para recorrer más de un siglo de historia compartida entre Italia y Argentina.

El próximo jueves 10 de este mes, a las 21:30, el Café Histórico de Bahía Blanca, ubicado en avenida Colón 602, será escenario de “El puente de la Pasión: Héroes del fútbol que unieron dos mundos”, una propuesta didáctico-musical organizada por el Consulado General de Italia en Bahía Blanca.

La actividad, impulsada por el cónsul general Dr. Nicola Bazzani, se desarrollará en el marco de la Giornata dello sport italiano nel mondo, una celebración destinada a destacar el valor del deporte como herramienta de unión, cultura e identidad.

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La iniciativa propone mirar al fútbol como un verdadero espejo cultural de los vínculos entre ambos países. Por un lado, repasará cómo la inmigración italiana tuvo un papel fundamental en la construcción de la identidad de numerosos clubes argentinos. Por otro, recorrerá la historia de las grandes figuras del fútbol nacional que cruzaron el Atlántico para convertirse en protagonistas del calcio italiano.

El periodista deportivo Walter Gullaci y el escritor y gestor cultural José Valle estarán a cargo del recorrido histórico, con anécdotas y relatos sobre aquellos protagonistas que ayudaron a tender ese puente entre las dos culturas.

La música popular tendrá también un lugar destacado durante la jornada. Los cantantes Gaby, “la voz sensual del tango”, y Gustavo Von Holtun serán los encargados de aportar el marco musical a una noche que buscará combinar fútbol, inmigración, nostalgia y cultura.

Con la premisa de que detrás de cada camiseta también existe una historia de identidad y pertenencia, el encuentro buscará poner en valor una relación que excede ampliamente lo deportivo y que continúa vigente en la cultura de ambos países.

La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad.