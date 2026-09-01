El 5 de Huracán, aguerrido, romántico y galán: “El tereré y el mbaipy son mis armas de seducción”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Habla y se ríe mientras aguanta alguna mirada sugestiva o esos golpecitos instintivos e insignificantes pero molestos de algunos de sus compañeros que pasan a su alrededor.

“Estoy dispuesto a desenmascarar al grupo de los malvados, que no de casualidad son los más ´viejitos´ del plantel”.

Como en la cancha, el correntino Héctor César Zabala, el resistente y aplicado volante central de Huracán, repartió de lo lindo… Contó su historia y confesó que es lo que más le agrada de Bahía, donde reside en un departamento con tres camaradas del equipo (Hernán Herrera, Juan Munives y Fran Robles), del fútbol de la Liga del Sur y que la cocina y el tiktok lo convierten en un ser “irresistible” al momento de generar vínculos y mostrar su lado más romántico.

Tiene 25 años, por el momento no tiene pareja y se animó a describir el plan perfecto para conquistar a una mujer.

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“No hay que ir a los bifes directamente. Primero hay que invitarla a tomar mate, si es posible tereré, que las enloquece, aunque preparado como en el campo de Corrientes, con agua fría, yerba común, menta y un toque de limón. Fuerte pero rico. Y si la charla va en curso, viene lo mejor, la cena, y para eso tenés que estar al listo y con la heladera llena”, dijo sin pestañear y poniéndole un cariño muy particular a cada palabra.

No me quedó otra que escuchar atentamente.

“Un plato que no falla es el dorado a la pizza o el pacú al paquete (el pescado relleno con finas hierbas, verduras y roquefort, envuelto en papel aluminio y al horno). Algo más sencillo, pero llamativo también en la primera cita, es arroz con pollo, osobuco al disco o pollo frito con batatas en cuña”, describió.

--Riquísimo, ¿pero no son muchas calorías?

--Es que pienso en el frío, y en ese caso la puedo sorprender con un buen mbaipy (pronunciado mbaipú), polenta de maíz blanca, con carne o chorizo y queso cremoso gratinado. Y si está muy interesada por mis raíces y costumbres, le preparo un tamal, un chipa guazú (pastel de choclo con queso fresco) o una sopa paraguaya, aunque esos tres platos son más del norte, de Chaco, Formosa y Misiones.

--¿Cómo definirías a las mujeres de acá, de nuestra zona?

--Belleza en su máxima expresión. Predominan las rubias, y yo que soy bastante morocho, imagínate… Estaría bueno mezclar para perfeccionar la raza, ¿o no?. Muchas me miran de costado, pero es hasta que me conocen. Si me dejan hablar y cocinar, poneme una ficha porque no me para nadie…(risas).

--De este tema, ¿hablás con el grupo de los malos?

--No, ni siquiera puedo empezar, imagínate que les gusta más el pescado de mar que el de río y ni siquiera probaron, por ejemplo, un surubí a la plancha, que es muy común en Corrientes. Comen mal, no saben disfrutar de un buen plato elaborado; si les das a elegir agarran la comida con la mano, son bastantes “guasos”. A partir de ahí, ¿qué me pueden aconsejar?, yo soy un romántico y creo en la seducción para llegar a amar a alguien, una materia que los malvados nunca aprobaron porque jamás la cursaron.

--¿Cómo sería una velada ideal?

--En casa, mesa con mantel blanco, vino tinto de calidad, que se vea la marca en la botella al servir, luz tenue y un florero de cristal en el centro con un ramito de rosas naturales. Repito, soy un romántico de los bellos momentos, pero no en la cancha, donde me enchufo y los c… a patadas a todos, ja, ja.

--Perdón, estoy haciendo cuentas: ¿quiénes integrarían el grupo de los malos?

--Te los doy con nombre y apellido: Ezequiel Alonso, Brian Scalco, Leonel Navarro y el Pato Linares. Me cargan todo el tiempo con mi forma de expresarme, me dicen que hablo mal, que si pido algo o doy una nota, sea en español y no en correntino rebuscado…(risas). El “ya” de acá es el “ia” nuestro, rápido y aspirado. Son basuras y me hacen reír.

“Y no me hago problemas, porque después me desquito dentro de la cancha, los muelos a patadas, o les pego y me hago como el que no pasó nada, les pido perdón, pero por adentro siento la felicidad estar tomándome venganza. Y les recrimino: ´Sigan jodiendo que yo corro por ustedes´. No los dejo en paz”.

--Pero yo los conozco, en el fondo son buenos chicos.

--Ja, ja. Grandísimas personas. Me recibieron bien y estoy muy agradecido, siempre preguntan cómo estamos en el departamento y sin nos falta algo. El grupo, diez puntos. Fijate que no necesitamos reforzarnos de cara al Regional, solo llegaron dos jugadores: Robles y Gianfranco Rossi.

“Este es un equipo de nivel y jerarquía, que si pone la pelota al piso y se asocia con los toques, te puede pasar por arriba”.

--En el sintético no tienen excusas.

--Exacto, es una superficie que te obliga a jugar mejor que el rival si pretendés ganar. La pelota pica siempre bien y va para donde vos querés. Este piso debe ser una ventaja para nosotros, si nos acostumbramos rápido al ritmo y la velocidad que toma el balón, no nos puede venir a ganar nadie.

¿El “Lobizón”?

“Ne me arrepiento de haber elegido a Huracán, desde que llegué estoy muy cómodo. Me encontré con un plantel dispuesto a todo, a defender el título anual de Liga que logró en 2025 y a ir por el ascenso en este Regional Amateur que acaba de comenzar. El proyecto es ambicioso y lo palpás cada vez que charlás con algún dirigente, allegado o colaborador”, señala el hijo del chamamé, criado futbolísticamente en el club Lipton FC, en Corrientes capital.

“Mi papá (Carlos) fue mi primer DT y el que me motivó para convertirme en el futbolista que soy”, sostiene quien cumplió con las formativas en Ferroviario Corrientes, donde debutó en la Pirmera local antes de pasar a Chaco For Ever, firmar su primer contrato profesional y ser promovido a la plantilla de la Primera Nacional.

“Estuve 8 meses, fui 7 veces al banco y no alcancé a debutar, así que me fui a préstamo a Deportivo y Textil Mandiyú, con el que salí campeón provincial y disputé el Regional Amateur 2025 (el albiverde correntino quedó eliminado en el cruce con Guaraní Antonio Franco de Misiones)”, detalló el menor de 11 hermanos.

“Somos 7 hombres y 4 mujeres, y yo soy el séptimo hijo varón, pero no cumplo con el mito popular de tener que ser el ahijado del presidente de la nación”, aclaró por las dudas.

Es necesario explicar: la Ley 20.843 de padrinazgo presidencial es una legislación argentina que garantiza el padrinazgo del presidente de la Nación Argentina en funciones al momento del nacimiento del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo.

Esta ley tuvo sus raíces en la gran inmigración proveniente de Rusia y en la creencia de que el séptimo hijo varón es hombre lobo y la séptima hija mujer bruja.

En ambos casos los nacimientos de mujeres o varones deben ser correlativos.

--No cumplís con la ley.

--Menos mal, porque no podría tener de padrino a Javier Milei. El primer regalo hubiese sido una motosierra y no una pelota, y ahí ya estaríamos cruzados. Por las dudas aclaro, no soy libertario, solo creo en Dios y en mis padres que criaron, con mucho esfuerzo y dedicación, a 11 hijos de los que se sienten orgullosos.

“Mis hermanos eran verdaderos cracks para el fútbol, jugaban en las Ligas barriales, pero como formaron familias a corta edad tuvieron que dejar los picados para ir a trabajar. El único que siguió ligado al deporte fui yo, el último de la fila, je, je”.

--¿Cómo se dio tu llegada a Huracán?

--Cuando terminó el Regional Amateur con Mandiyú, mi representante (Guillermo Pacheco) me llamó porque en Huracán necesitaban un 5 zurdo, aguerrido y formado para reemplazar al que se había ido (José Parra) y que jugaba bien. Acepté de una y creo que estoy cumpliendo con las expectativas que depositaron en mí.

“Acá estoy bárbaro, el domingo ante Club Sarmiento dimos el primer paso en el Regional con victoria. Costó, fallamos en la definición, pero este equipo nunca te deja tirado, siempre va por más aunque no le salga nada a la hora de jugar”.

Fanático del chipá (“En Corrientes le decimos torta frita”), suele disfrutar del puerto whitense a la hora de tomar mate contemplando el mar.

“Faltaría una buena costanera con parrillas para pasar el día, como en Corrientes. Pero es un lindo lugar, no me quejo, pero si aclaro: si a una ´ella´ la invito a pasear, la llevaría a otro lugar, sin tanta gente, vos me entendés…”, cerró con una sonrisa que lo pinta de cuerpo entero.