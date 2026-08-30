Pateó 21 tiros al arco, entró el último y ganó: Huracán arrancó envalentonado el Regional Amateur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Aunque no sea natural ni haya brotado de semillas sembradas y fertilizadas en la tierra, yo lo voy a decir igual: “El césped sintético en el estadio Bruno Lentini de Huracán nació sin complicaciones deportivas, sanito en relación a los resultados y repartiendo alegrías y picos altos de felicidad entre los feligreses del club y del bule desde su alumbramiento hasta las dos presentaciones oficiales y públicas que lleva en apenas tres días.

Porque el viernes le ganó 1-0 a Liniers por el torneo Clausura de La Liga del Sur, y esta tarde repitió el marcador frente a Club Sarmiento de Pigüé en el debut de ambos en el torneo Regional Amateur 2026.

Antes que nada debo ordenar los diferentes canales de la información para no pasar por alto que este tipo de enfrentamiento interligas ya no se define por las diferencias marcadas que si abrían grietas, y considerablemente, hace dos o tres décadas atrás, cuando el fútbol y el entrenamiento no tenían el mismo grado y nivel de exigencia en un lado y en el otro. Entre el “Globito” y el representante de la Liga de Coronel Suárez no se sacaron ventajas en el ritmo ni en lo físico, y a partir de esa aclaración puedo empezar a desenvolver mi análisis sobre el juego.

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El piso sintético elevó la vara al momento de desplegar las ideas y las pretensiones y, desde mi punto de vista, puedo afirmar con tranquilidad y sin temor a equivocarme: “Ganó el mejor”. Con esta superficie se terminaron las quejas, la pelota no pica mal, nadie le puede echar la culpa al pozo, a la mata o al desnivel, y sí o sí tenés que ser mejor que el rival.

El dueño de casa se impuso por desgaste. Pateó en 21 ocasiones al arco visitante, desde todos los ángulos, y entró la última, la que “picó” Tomás Segovia por encima del arquero, a los 44 minutos de la etapa complementaria.

El del bule se encontró con un adversario serio y aplicado, con buenas individualidades y que se bancó la jerarquía del local y todo lo que ello implicaba con un 4-2-3-1 valiente y prendido en la batalla.

Huracán jugó al compás de Seisdedos sin dejar de utilizar su fórmula de siempre: el pase, directo, por arriba, por abajo, exigido o como sea, para Dan Brian Scalco, que recostado por izquierda y con el enganche hacia adentro (le provocó un mareo descomunal al pibe Simón Oraindi) se cansó de rematar, sin suerte, a la valla defendida por Leandro Litre.

Por ese afán de ir y estar siempre en alerta ofensiva, Huracán varias veces quedó “pagando” del medio hacia atrás y en muchos de esos retrocesos se sintió en apuros.

El árbitro permitió algunos excesos en la pierna fuerte y no amonestó por algunas peleas (la de Dauwalder con Llamas, por ejemplo) interminables.

En el segundo tiempo penetró más veces la materia sarmientista y llegó con bastante asiduidad, pero sus hombres nunca pudieron sorprender al 1 con algún remate bien ejecutado y con destino de red incontrolable.

Hasta que Brian dejó de mirar el arco, abrió para Segovia y Tomi se floreó con una definición de luxe.

“Hasta el Federal A no paramos”, se escuchó en zona de vestuarios, de algún dirigente o colaborador que sabe que Huracán tiene la mente, la cancha y el equipo como para ir por el ascenso. Esto recién empezó, el Globo recién aprobó la primera materia, le falta hilo y horas de cursada para poder recibirse como el mejor.

La síntesis



Huracán 1 (4-1-3-2)

Salvarezza 7

Mayo 6

Reynoso 7

F. Aguirre 5

Navarro (c) 6

Zabala 7

Dauwalder 5

Linares 6

Seisdedos 7

D.B. Scalco 6

Agudiak 5

DT: Mauro Brunelli

Club Sarmiento 0 (4-2-3-1)

L. Litre 6

S. Oraindi 3

Otondo 6

Abad 5

Llamas 5

F. Litre 5

B. Pazos 6

T, Prost 7

Klock (c) 6

Meliton Palma 5

M. Graff 6

DT: Guillermo Gatti

PT. No hubo goles.

ST. Gol de T. Segovia (H), a los 44m.

Cambios. 64m. G. Rossi por Navarro y SEGOVIA (8) por Dauwalder, 74m. Robles por Seisdedos y 92m. A. Andragnez por Agudiak, en Huracán; 45m. B. Rivas (6) por S. Oraindi, 62m. M. Litre (6) por Klock y L. Oraindi (5) por N. Pazos, 81m. Balcarce por T. Prost y 88m. Ducid por Llamas, en Club Sarmiento.

Amonestados. Zabala (39m.), en Huracán.

Arbitro. Francisco Dries (6).

Cancha. Huracán (10).