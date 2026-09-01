Barrio Hospital se consagró campeón del torneo de parejas de la Liga Bahiense de Bochas

Barrio Hospital volvió a lo más alto de las bochas bahienses. El conjunto integrado por Carlos Maldonado y Luciano Bardelli, además de Marcelo Osores y Leandro Rodríguez como DT, se consagró campeón del torneo de parejas de la Liga Bahiense de Bochas 2026, en la definición que tuvo lugar en el estadio de Kilómetro 5.

La competencia que organizó la ABB se extendió durante seis noches y tuvo como protagonistas a varios de los mejores jugadores de la ciudad. En la final, Barrio Hospital hizo valer su experiencia y jerarquía para quedarse con el título, mientras que 9 de Julio terminó como subcampeón. La Armonía ocupó el tercer puesto y General Cerri B, el cuarto.

El campeonato tuvo un significado especial para Barrio Hospital, que esta temporada cumplió diez años desde su regreso a Primera. El club alcanzó dos finales durante el año y, después de caer en la definición de tríos Apertura disputada en Cerri, pudo tomarse revancha y celebrar el título de parejas.

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Además, Luciano Bardelli consiguió su cuarto campeonato consecutivo de parejas, luego de los obtenidos en 2023, 2024 y 2025 en Olimpia.

La final también tuvo a 9 de Julio como una de las grandes revelaciones del certamen. El equipo, integrado por Lucas Hutchinson, Lázaro Levriero y Maximiliano Fabiani, además del Alberto Levriero como DT, llegó a la definición luego de eliminar a La Armonía y logró mantenerse en partido ante Barrio Hospital, llegando a ponerse 6-8 antes de que el campeón terminara de asegurar la victoria.